НКРЕКП на 3 месяца приостановит решение о введении абонплаты на газ

"Комиссия на понедельник вынесла дополнительно еще одно решение, которое сформулировано как приостановление ... в некоторые постановления Национальной комиссии, котрое еще раз подтвердит, что для потребителей не будет повышения совокупного счета. На заседании в понедельник это решение будет рассмотрено и интересы потребителя безусловно будут соблюдены", - сказал Д.Вовк.

Он уточнил, что это решение, после принятия, будет действовать в течение 3 месяцев.

"Ни для одного потребителя повышения не будет. Мы вводим еще дополнительные переходные периоды, чтобы каждый потребитель имел возможность адаптироваться, понять из чего состоит (цена на газ - ред.)", - сказал Д.Вовк.