НКРЕКП на 3 месяца приостановит решение о введении абонплаты на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В понедельник, 10 апреля, НКРЕКП приостановит решение о введении абонплаты за газ. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк, передает УНН.
"Комиссия на понедельник вынесла дополнительно еще одно решение, которое сформулировано как приостановление ... в некоторые постановления Национальной комиссии, котрое еще раз подтвердит, что для потребителей не будет повышения совокупного счета. На заседании в понедельник это решение будет рассмотрено и интересы потребителя безусловно будут соблюдены", - сказал Д.Вовк.
Он уточнил, что это решение, после принятия, будет действовать в течение 3 месяцев.
"Ни для одного потребителя повышения не будет. Мы вводим еще дополнительные переходные периоды, чтобы каждый потребитель имел возможность адаптироваться, понять из чего состоит (цена на газ - ред.)", - сказал Д.Вовк.