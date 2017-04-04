НКРЕКП на 3 місяці призупинить рішення про запровадження абонплати на газ

"Комісія на понеділок винесла додатково ще одне рішення, яке сформульоване як призупинення... до деяких постанов Національної комісії, яке ще разі підтвердить, що для споживачів не буде підвищення сукупного рахунку. На засіданні в понеділок це рішення буде розглянуто і інтереси споживача безумовно будуть збережені",- сказав Д.Вовк.

Він уточнив, що це рішення, після ухвалення, буде діяти протягом 3 місяців.

"Для жодного споживача підвищення не буде. Ми запроваджуємо ще додаткові перехідні періоди, щоб кожен споживач мав можливість адаптуватися, зрозуміти з чого складається адаптуватися і зрозуміти складається (ціна на газ - ред.)",- сказав Д.Вовк.