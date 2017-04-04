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НКРЕКП на 3 місяці призупинить рішення про запровадження абонплати на газ

Київ • УНН

 • 30819 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Наступного понеділка, 10 квітня, НКРЕКП призупинить рішення про запровадження абонплати за газ. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив голова Національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк, передає УНН.

"Комісія на понеділок винесла додатково ще одне рішення, яке сформульоване як призупинення... до деяких постанов Національної комісії, яке ще разі підтвердить, що для споживачів не буде підвищення сукупного рахунку. На засіданні в понеділок це рішення буде розглянуто і інтереси споживача безумовно будуть збережені",- сказав Д.Вовк.

Він уточнив, що це рішення, після ухвалення, буде діяти протягом 3 місяців.

"Для жодного споживача підвищення не буде. Ми запроваджуємо ще додаткові перехідні періоди, щоб кожен споживач мав можливість адаптуватися, зрозуміти з чого складається адаптуватися і зрозуміти складається (ціна на газ - ред.)",- сказав Д.Вовк.

Українські Національні Новини

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