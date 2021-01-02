Несколько украинцев вошли в топ-100 лучших шахматистов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила рейтинг-лист по состоянию на начало 2021-го года, передает УНН со ссылкой на ФШУ.
В мировую сотню входят 7 шахматистов Украины: Юрий Криворучко (2699), Антон Коробов (2692), Александр Арещенко (2687), Илья Нижник (2679), Василий Иванчук (2678), Павел Эльянов (2672), Андрей Волокитин (2650).
В сотню сильнейших шахматисток мира входят 5 представительниц Украины: Мария Музычук (2544), Анна Музычук (2535), Юлия Осьмак (2428), Наталья Букса (2419), Анна Ушенина (2416).
Добавим, что в списке ста сильнейших юношей 4 украинца: Кирилл Шевченко, Виктор Матвиишен, Евгений Рошка, Платон Гальперин, а в сотни сильнейших девушек 4 украинки - Мария Бердник, Надежда Шпанко, София Грызлова и Елизавета Гребенщикова.
Напомним, украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале "Ферзевый гамбит".