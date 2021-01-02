Низка українців увійшла до топ-100 найкращих шахістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила рейтинг-лист станом на початок 2021-го року, передає УНН з посиланням на ФШУ.
У світову сотню входять 7 шахістів України: Юрій Криворучко (2699), Антон Коробов (2692), Олександр Арещенко (2687), Ілля Нижник (2679), Василь Іванчук (2678), Павло Ельянов (2672), Андрій Волокитін (2650).
До сотні найсильніших шахісток світу входять 5 представниць України: Марія Музичук (2544), Анна Музичук (2535), Юлія Осьмак (2428), Наталя Букса (2419), Анна Ушеніна (2416).
Додамо, що у списку ста найсильніших юнаків 4 українців: Кірілл Шевченко, Віктор Матвіїшен, Євген Рошка, Платон Гальперін, а у сотні найсильніших дівчат 4 українки - Марія Бердник, Надія Шпанко, Софія Гризлова та Єлизавета Гребенщикова.
Нагадаємо, українському шахісту пропонували зіграти в серіалі “Ферзевий гамбіт”.