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Українському шахісту пропонували зіграти в серіалі “Ферзевий гамбіт”

Українському шахісту пропонували зіграти в серіалі “Ферзевий гамбіт”

Київ • УНН

 • 20378 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Команда міні-серіалу “Ферзевий гамбіт” стрімінгового сервісу Netflix пропонувала українському шахісту Василю Іванчуку зіграти одну з ключових ролей в проєкті. Про це чемпіон світу з бліцу та швидких шахів розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН

За словами львів’янина, його розглядали на роль російського гросмейстера Василя Боргова, який у заключному епізоді серіалу зустрічається за шахівницею з головною героїнею — Елізабет Хармон. Втім, попри інтерес з боку шахіста, роль йому так і не дісталась.

“Мені написали на мейл, що от є така пропозиція — зіграти роль Боргова. З’ясував, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм. Тоді написав — що ви конкретно пропонуєте? Я повинен знати більш-менш обсяг роботи. Пройшов, можливо, тиждень між тим як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли — перепрошуємо, ми вже знайшли іншого актора на цю роль”, — розповів шахіст.

Втім, цим епізодом участь Іванчука в проєкті не обмежилась. Тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який був консультантом творців серіалу, вирішив покласти в основу фінальної партії всього серіалу реальний шаховий поєдинок. Йдеться про зустріч Василя Іванчука та американського шахіста Патріка Вольфа, яку вони зіграли у 1993 році (закінчилась внічию — ред.).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахова збірна України стала призером онлайн ЧС серед студентів

Прем’єра міні-серіалу “Ферзевий гамбіт” відбулася наприкінці жовтня. За чотири тижні він встановив новий рекорд для стрімінгового сервісу Netflix. За цей час міні-серіал, заснований на однойменному романі американського письменника-фантаста Уолтера Тевіса, подивилися 62 мільйони користувачів.

Нагадаємо, в Україні знімуть серіал про космос для французського телебачення.

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