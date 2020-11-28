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Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале "Ход королевы"

Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале "Ход королевы"

Киев  •  УНН

 • 20362 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Команда мини-сериала "Ход королевы" стримингового сервиса Netflix предлагала украинскому шахматисту Василию Иванчуку сыграть одну из ключевых ролей в проект. Об этом чемпион мира по блицу и быстрым шахматам рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

По словам львовянина, его рассматривали на роль российского гроссмейстера Василия Боргова, который в заключительном эпизоде сериала встречается за шахматной доской с главной героиней — Элизабет Хармон. Впрочем, несмотря на интерес со стороны шахматиста, роль ему так и не досталась.

“Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение — сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал — что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили — извините, мы уже нашли другого актера на эту роль”, — рассказал шахматист.

Впрочем, этим эпизодом участие Иванчука в проект не ограничилось. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который был консультантом создателей сериала, решил положить в основу финальной партии всего сериала реальный шахматный поединок. Речь идет о встрече Василия Иванчука и американского шахматиста Патрика Вольфа, которую они сыграли в 1993 году (закончился вничью — ред.).

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Премьера мини-сериала “Ход королевы” состоялась в конце октября. За четыре недели он установил новый рекорд для стримингового сервиса Netflix. За это время мини-сериал, основанный на одноименном романе американского писателя-фантаста Уолтера Тевиса, посмотрели 62 миллиона пользователей.

Напомним, в Украине снимут сериал о космосе для французского телевидения.

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