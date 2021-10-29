Ниже 10%: НБУ дал прогноз инфляции на конец года

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"Темпы роста потребительских цен замедлятся до 9,6% в конце этого года, а в следующем – вернутся к цели НБУ 5%", – сообщили в НБУ в новом квартальном инфляционном отчете.

Детали

По оценкам Нацбанка, фундаментальное инфляционное давление также ослабнет – базовая инфляция в 2021 году снизится до 7,1%, а в 2022–2023 годах – до 3-4%.

"Этому будут способствовать эффекты от укрепления гривны, высокие урожаи, а также усиление монетарной политики НБУ в 2021 году, что обусловит переход от стимулирующих к нейтральным монетарным условиям уже в следующем году", - пояснили в регуляторе.

Прогноз ВВП

"Экономика Украины в 2021-2023 годах будет расти, но меньшими темпами, чем ожидалось ранее. Причина – более длительное и существенное влияние пандемии и негативные эффекты от резкого повышения мировых цен на энергоресурсы. Как следствие, НБУ пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году (с 3 ,8% до 3,1%) и в 2022 году (с 4% до 3,8%). В 2023 году темпы роста ВВП будут составлять 4%", - отметили в НБУ.

Рынок труда и зарплаты

Ситуация на рынке труда, прогнозируют в НБУ, "в дальнейшем будет улучшаться из-за устойчивого экономического восстановления и меньшего влияния потенциальных карантинов".

"В этом году среднегодовой уровень безработицы снизится до 9,4%, а в следующем – приблизится к нейтральному уровню и составит 8,6%. Реальные, то есть с вычетом инфляции, заплаты украинцев в этом году возрастут на 9,1%, а в 2022 году – еще на 5,9%", – оценивают в Нацбанке.

Дополнение

Инфляция, зафиксированная в сентябре, стала самой высокой с 2017 года. Она составляет 11% в годовом исчислении.