Нижче 10%: НБУ дав прогноз інфляції на кінець року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Національний банк України прогнозує, що інфляція сповільниться до 9,6% наприкінці цього року. Водночас, прогноз росту ВВП погіршено, пише УНН.
Цитата:
"Темпи зростання споживчих цін сповільняться до 9,6% наприкінці цього року, а наступного – повернуться до цілі НБУ 5%", - повідомили у НБУ в новому квартальному інфляційному звіті.
Деталі
За оцінками Нацбанку, фундаментальний інфляційний тиск також послабиться – базова інфляція у 2021 році знизиться до 7,1%, а у 2022–2023 роках – до 3-4%.
"Цьому сприятимуть ефекти від цьогорічного зміцнення гривні, високі урожаї, а також посилення монетарної політики НБУ у 2021 році, що зумовить перехід від стимулюючих до нейтральних монетарних умов уже наступного року", - пояснили у регуляторі.
Прогноз ВВП
"Економіка України у 2021-2023 роках зростатиме, але меншими темпами, ніж очікувалося раніше. Причина – триваліший та суттєвіший вплив пандемії та негативні ефекти від різкого підвищення світових цін на енергоресурси. Як наслідок, НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2021 році (з 3,8% до 3,1%) та у 2022 році (з 4% до 3,8%). У 2023 році темпи зростання ВВП складатимуть 4%", - відзначили у НБУ.
Ринок праці і зарплати
Ситуація на ринку праці, прогнозують у НБУ, "надалі поліпшуватиметься через стійке економічне відновлення та менший вплив потенційних карантинів".
"Цього року середньорічний рівень безробіття знизиться до 9,4%, а наступного – наблизиться до нейтрального рівня та складе 8,6%. Реальні, тобто з вирахуванням інфляції, заплати українців цього року зростуть на 9,1%, а у 2022 році – ще на 5,9%", - оцінюють у Нацбанку.
Доповнення
Інфляція, що була зафіксована у вересні, стала найвищою з 2017 року. Вона становить 11% у річному вимірі.