Нижче 10%: НБУ дав прогноз інфляції на кінець року

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"Темпи зростання споживчих цін сповільняться до 9,6% наприкінці цього року, а наступного – повернуться до цілі НБУ 5%", - повідомили у НБУ в новому квартальному інфляційному звіті.

Деталі

За оцінками Нацбанку, фундаментальний інфляційний тиск також послабиться – базова інфляція у 2021 році знизиться до 7,1%, а у 2022–2023 роках – до 3-4%.

"Цьому сприятимуть ефекти від цьогорічного зміцнення гривні, високі урожаї, а також посилення монетарної політики НБУ у 2021 році, що зумовить перехід від стимулюючих до нейтральних монетарних умов уже наступного року", - пояснили у регуляторі.

Прогноз ВВП

"Економіка України у 2021-2023 роках зростатиме, але меншими темпами, ніж очікувалося раніше. Причина – триваліший та суттєвіший вплив пандемії та негативні ефекти від різкого підвищення світових цін на енергоресурси. Як наслідок, НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2021 році (з 3,8% до 3,1%) та у 2022 році (з 4% до 3,8%). У 2023 році темпи зростання ВВП складатимуть 4%", - відзначили у НБУ.

Ринок праці і зарплати

Ситуація на ринку праці, прогнозують у НБУ, "надалі поліпшуватиметься через стійке економічне відновлення та менший вплив потенційних карантинів".

"Цього року середньорічний рівень безробіття знизиться до 9,4%, а наступного – наблизиться до нейтрального рівня та складе 8,6%. Реальні, тобто з вирахуванням інфляції, заплати українців цього року зростуть на 9,1%, а у 2022 році – ще на 5,9%", - оцінюють у Нацбанку.

Доповнення

Інфляція, що була зафіксована у вересні, стала найвищою з 2017 року. Вона становить 11% у річному вимірі.