Никакого изменения тактики нет, россия действует по мере своих возможностей - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не видит изменения тактики россии, ведь они действуют в меру собственных возможностей, пишет УНН.
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"Сейчас оккупанты налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения. И то, что нам может казаться каким-то изменением тактики, это на самом деле ход войны в соответствии с их возможностями.
Увеличиваются возможности, они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу", - отмечает Анна Маляр.
Детали
Заместитель министра обороны отмечает, что, хотя и каждая ракетная атака россиян воспринимается как нечто новое из-за потерь и разрушений, изменения тактики, если смотреть на ход войны в целом, нет.
Однако Маляр отметила, что военные расценивают такие воздушные атаки как вероятную проверку и разведку возможностей ПВО Украины.
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