Никакого изменения тактики нет, россия действует по мере своих возможностей - Маляр

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"Сейчас оккупанты налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения. И то, что нам может казаться каким-то изменением тактики, это на самом деле ход войны в соответствии с их возможностями.

Увеличиваются возможности, они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу", - отмечает Анна Маляр.

Детали

Заместитель министра обороны отмечает, что, хотя и каждая ракетная атака россиян воспринимается как нечто новое из-за потерь и разрушений, изменения тактики, если смотреть на ход войны в целом, нет.

Однако Маляр отметила, что военные расценивают такие воздушные атаки как вероятную проверку и разведку возможностей ПВО Украины.

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