Ніякої зміни тактики немає, росія діє у міру своїх можливостей - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що не бачить зміни тактики росії, адже вони діють у міру власних можливостей, пише УНН.
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"Зараз окупанти налагоджують виробництво певних видів озброєння, продовжують проводити випробовування нового озброєння. І те, що нам може здаватися за якусь зміну тактики, це насправді хід війни відповідно до їхніх можливостей.
Збільшуються можливості, вони щось роблять, зменшуються — вони щось ставлять на паузу", - зазначає Ганна Маляр.
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Заступниця міністра оборони наголошує, що, хоч і кожна ракетна атака росіян сприймається як щось нове через втрати та руйнування, зміни тактики, якщо дивитись на хід війни загалом, немає.
Проте Маляр зауважила, що військові розцінюють такі повітряні атаки як ймовірну перевірку і розвідку можливостей ППО України.
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