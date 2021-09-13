Никаких кредитов и рассрочек: астропрогноз для всех знаков Зодиака до 19 сентября

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“Период растущей луны позволяет продолжать или начинать что-то новое, прекрасное, новые проекты, воплощать свои идеи. Любые начинания, что касается как в бизнесе, так и в здоровье — принесут очень хороший результат. Единственное, о чем стоит задуматься, это о том, что у некоторых людей будет проявляться невнимательность, сомнения. Нужно быть крайне внимательными в том, что касается денежных операций. Здесь неблагоприятными будут какие-то вложения, большие покупки. Нужно при этом достаточно хорошо проконсультироваться со специалистами и не рассчитывать на долгосрочный результат. Желательно осуществлять финансовые операции быстрого характера”, — рассказала астролог.

Овны

Это довольно спокойная неделю. Хорошее время развиваться как профессионал. Возможны интересные предложения по работе, возможен карьерный рост. Если же занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью — вероятны её расширения. Успешное время и для Овнов-госслужащих. Если Овен захочет воплотить самый дерзкий проект, интересные, нестандартные идеи — самое время. (Первая четверть и множество таких возможностей). Овны могут найти единомышленников. Единственное, что будет им мешать это сомнения и невнимательность. Поэтому нужно уделить время составлению планов. Что же касается финансовых вопросов, неделя может быть весьма специфичной. Например, в среду возможны интересные соглашения или какие-то финансовые программы. Но в целом, стоит отказаться от долгосрочных вложений, кредитов или каких-то долговых обязательств. В любви для Овнов замечательный период. Спокойный, хороший период для семейных Овнов. А вот то, что касается одиноких Овнов, то это замечательный период для прекрасных знакомств. Стоит тратить внимание на здоровье. Важно занимайся спортом, оздоровлением, но не перегружать себя на работе. Также надо обратить внимание на инфекционные заболевания, аллергические реакции, а также во многих могут произойти отравление.

Тельцы

Для Тельцов неделя будет активной, они будут хотеть отдохнуть.

В работе хороший период для тех, кто работает в образовании или с детьми. Есть возможность реализовать множество задумок. Удача будет способствовать всем творческим Тельцам: проведение выставок, участие в кастингах — огромные шансы проявить себя.

Удачное время для смены работы, карьерного роста. Многих Тельцов ждут интересные предложения, связанные с работой, повышение.

Неделя будет насыщенной новыми интересными предложениями от партнеров, возможна встреча с новыми компаньонами, которые станут вам опорой.

Астролог советует быть очень внимательными в финансовой сфере, не доверять плохо знакомым людям. Не делайте долгосрочных вложений и не берите кредитов.

Что касается личной жизни, то это один из лучших периодов года, когда одинокие Тельцы могут встретить свою вторую половинку. Очень хороший период для свадеб. Но что касается семейных Тельцов, здесь совсем другая история. И эта неделя, особенно конец этой недели, будет достаточно опасный в личных отношениях. Избегайте обсуждения финансовых вопросов со своей второй половинкой. Не стоит говорить о бытовых вещах или раздувать конфликты по быту и финансам.

Здоровье обещает быть прочным, красивым. На что стоит обращать внимание, так это все-таки на поясничную область позвоночника, почки. Возможны частые головные боли в течение недели. Они могут быть связанные с перенапряжением на работе и с переживаниями из-за финансов. Поэтому постарайтесь расслабляться, побольше свежего воздуха и хорошего настроения.

Близнецы

Неделя может быть весьма контрастной. Для самозанятых Близнецов, фрилансеров откроются новые возможности, они будут сопровождать успех. А вот у наемных работников, госслужащих, особенно тех, кто руководит крупными системами — сложный период. Правильно относитесь к начинаниям, правильно относиться к коллективу, к задачам, которые ставит компания, начальство. Ни в коем случае не стоит пренебрегать общими правилам или например идти в конфликт с коллективом, с начальством, это может привести к каким-то сложным ситуациям. Близнецы-руководители могут на этой неделе принимать необдуманные решения. Лучше спросите совета у специалиста, посоветуйтесь с коллективом.

Если меняете работу — отнеситесь к этому обдуманно. И внимательно присмотритесь к новому месту работы, коллективу.

Продуктивная неделю для тех, кто работает с иностранными партнерами. Или же возможны поездки за границу, получения связанных с выездом за границу документов.

Возможны переезды, или покупка недвижимости. Но астролог не рекомендует ввязываться в долгосрочные выплаты — надо сделать разовую покупку, и она обязательно будет удачной.

Многие вопросы по поводу родственников, выяснения отношений. Но возможно совместное времяпрепровождение вас насытит.

Одинокие Близнецы должны знакомится, ходить на свидания, развивайте отношения. Хороший период и для семейных Близнецов. Исключением является начало недели, когда вас охватят эмоции. Постарайтесь не раздражаться.

Здоровье обещает быть прочным и красивым. Астролог советует обратить внимание на мочеполовую систему. Возможны обострения. Поэтому если что-то беспокоит стоит обратиться к врачу. Уделите внимание костям и зубам. И придерживайтесь здорового образа жизни.

Раки

Для Раков неделя обещает быть информационно насыщенной. Раки могут оказаться в центре внимания: выступления, встречи.

Яркая неделю у Раков, работающих в СМИ, образовании, торговле.

Точно также как и все другие знаки, на растущей Луне можно активно воплощать все свои самые интересные идеи в жизнь. Очень хорошо все, что касается партнерских отношений, это принесет вам успех, поддержку, вы можете найти новые интересные возможности развития бизнеса. Успешным будет проведение семинаров, форумов, рекламных кампаний.

Также прекрасные возможности провести выходные с родственниками, взаимодействовать с ними. Если у вас намечается покупка недвижимости или переезд в новое место, начало ремонта — это тоже благоприятный период.

Что же касается финансовых вопросов, здесь надо быть крайне осторожным. Можно все это делать, но с одним “но”: не берите в долг и никому не занимайте. Что же касается, например, покупки машины это очень хороший период, но при условии, что оплата должна быть полной.

Астролог советует Ракам быть осторожными с путешествиями по воде, и отдыхом на воде.

Что же касается личных отношений, здесь неделя может быть невероятно контрастной. Или не простой будет неделя для одиноких Раков, которые могут разрушить зарождающиеся отношения. Пока лучше воздержаться от новых знакомств. Что же касается семейных Раков, то вы будет хорошо общаться со своей второй половинкой и испытывать от нее поддержку и взаимопонимание.

По здоровью неделя обещает быть достаточно хорошей. Единственное на что стоит обратить внимание, это на сердечно-сосудистую систему, уделить внимание более кардио и прогулкам на свежем воздухе.

Львы

Для Львов будет довольно сильная неделю для всех начинаний.

Новые предложения могут ждать Львов, занимающиеся собственным бизнесом, особенно в сфере финансов.

Успешная неделя для всех, кто задействован в образовательной сфере, юриспруденции.

Астролог предостерегает от долгосрочных кредитов и вложений, особенно на значительные суммы. Не проводите операций с недвижимостью, не начинайте большой ремонт, особенно если планируете брать под это кредит или оформлять рассрочку.

Личные отношения во Львов будут прекрасны. Семейные Львы почувствуют поддержку своей половинки.

Что же касается здоровья, оно обещает быть прочным и красивым. У многих Львов, кто сейчас больной, может наступить достаточно быстрое выздоровление. На что стоит обратить внимание, это на мочеполовую систему, на низ живота и также на частые головные боли. Если есть проблемы, безусловно стоит обратиться к врачу.

Девы

Для Дев эта неделя обещает быть очень сильной, они по-прежнему будут в центре внимания. Ведь сейчас последнюю неделю, когда солнце будет находиться в знаке Девы. Вы будете в центре внимания, все будут обращаться с вопросами именно к вам. Придется решать несколько вопросов сразу.

Смело начинайте любые проекты, реализуйте все свои идеи. Вы будете чувствовать поддержку родных и близких, особенно поддержку детей.

Особенно успешным время будет для тех Дев, кто руководит крупными проектами. Интересное время для внедрения чего-то нового, для работы с иностранцами. Среди недели возможна интересное предложение, возможна даже поездка за границу.

В финансовом плане астролог прогнозирует стабильность.

Астролог советует Девам больше отдыхать на выходных и уделить внимание любимому хобби.

В любви достаточно хороший и благоприятный период для одиноких Дев. Вас могут ждать судьбоносные встречи. Хороший период для свадеб. А вот что касается семейных Дев, здесь довольно запутанная ситуация и окончательно она вас может запутаться ближе к выходным. Поэтому постарайтесь все свои пережитые эмоции на работе, какие-то сомнения — не приносит домой, а быть более внимательными к своим семейным отношениям.

Здоровье обещает быть прочным и красивым. Особенно хороший период для тех людей, кто занимается оздоровлением себя. Астролог советует уделить внимание зрения, слухового аппарата или зубах — если есть подозрения на наличие проблем.

Скорпионы

Для Скорпионов невероятно благоприятная неделя для воплощения всех задуманных идей, планов и проектов. Особенно хороший период для тех, кто занимается IT технологиями, новыми разработками, торговлей. Поэтому смело воплощайте все свои идеи, вы почувствуете поддержку окружающих. Вы можете в данный момент сколотить очень хорошую команду. Также у вас будет какое-то посвящение в тайны: очень много вещей, которые были где-то затуманенные — станут ясными.

Хорошее время для образовательной сферы, рекламы. Вы можете проводить очень интересные публичные тренинги, выступления. Большие возможности у самозанятых Скорпионов, фрилансеров.

Благоприятный период для общения с родственниками, поездок к ним.

В течение недели, как всегда, вы будете иметь много претензий по отношению к самому себе. Это и неуверенность в себе и вопросы финансового характера. Астролог советует не рисковать и не ввязываться в финансовые вложения, не брать кредиты.

Что же касается личных отношений, то у одиноких Скорпионов верх могут взять эмоции и претензии к себе, что повредит им и будет мешать завести новые знакомства. Семейные Скорпионы почувствуют поддержку. Хорошие события могут ждать среди недели, но в конце недели и дальше следует быть осторожными — не позволяйте своим страхам и сомнениям разрушить семью.

Что касается здоровья, то оно обещает быть прочным. Уделяйте время здорового образа жизни. Стоит уделить внимание сердечно-сосудистой системы, района спины, а также ног. У кого есть проблемы с ногами, особенно коленные суставы или стопы, то на этой неделе вы можете почувствовать. Проведите профилактику посоветовавшись с врачом.

Стрельцы

Достаточно сильная и очень позитивная неделю может быть для тех, кто родился под знаком Стрельца. Хороший период для развития новых проектов для карьерного роста, улучшения условий труда. Вас может ожидать карьерный рост, неожиданные предложения. Если вы руководитель, то у вас может быть огромная поддержка людей, коллектива. Вас могут выдвигать, поддерживать. Вы можете расширять свои полномочия. Новые возможности откроются у тех, кто задействован в образовательной сфере — вы даже можете открыть свой проект и привлечь большое количество людей.

И финансово вы почувствуете во всем стабильность и поддержку.

А вот испортить все на этой неделе могут ваши страхи и подозрительность.

В личных отношений достаточно благоприятный период для одиноких Стрельцов. Что же касается семейных Стрельцов, то вы можете комфортно провести время со своей половинкой.

Что касается здоровья, здесь нужно быть осторожным. С одной стороны, все оздоровительные системы, которые захотите на этой неделе воплотить в жизнь, начать заниматься ЗОЖ, спортом — принесут необычно хороший результат. Но не стоит внедрять их резко. Если вы давно не занимались спортом, или неправильно питаетесь, то начинайте постепенно. Иначе возможны обострения болезней. У тех, кто страдает лишним весом возможна отечность.

Козероги

У Козерогов эта неделя обещает быть весьма насыщенной, особенно у тех, кто связан с образованием, работает в иностранных компаниях или имеет бизнес связан с зарубежными партнерами, а также все, кто работает в государственных структурах, в министерствах, в социальных проектах.

Все Козероги могут смело воплощать свои планы, идеи во всех направлениях. Единственное что, нужно учитывать финансовый вопрос: будьте осторожны, не рассчитывайте на кредиты, не берите их и не занимайте никому денег.

Могут поступить предложения продвижения по карьерной лестнице. Интересный период для Козерогов-руководителей. Вы можете расширять свои возможности, пополнить свой коллектив новыми людьми — это принесет вам достаточно хорошую удачу.

Будьте осторожны с информацией — не запутает себя, не берите ее слишком близко к сердцу. Не дайте себя обмануть, и не обманывайте сами.

Все, кто проходит обучение, смогут легко завоевать авторитет у своих учителей.

Творческим Козерогам астролог рекомендует все проекты по выходным перенести на рабочую неделю.

Уделите внимание детям. Среди недели вы можете почувствовать их поддержку, гордость за них. А выходные стоит уделить им внимание, это даст избежать разногласий в будущем.

Личная жизнь будет довольно-таки сложной и интересной для одиноких Козерогов. С одной стороны, вся неделя будет способствовать тому, чтобы вы неожиданным образом встретили себе свою вторую половинку. Особенно обратите внимание на такие дни как среда и четверг. А вот в выходные дни воздержитесь от свиданий, побудьте дома, встретьтесь с друзьями. Что же касается семейных Козерогов, то благодать — спокойный период взаимопонимания, вас не собьет с толку даже некоторая излишняя эмоциональность вашей половинки.

Стоит уделить внимание своему здоровью. С одной стороны, оно обещает быть крепким и красивым, но следите за своим эмоциональным состоянием. И уделите внимание сердечно-сосудистой системе. Больше гуляйте на свежем воздухе, уделите внимание кардио.

Водолеи

На этой неделе Водолеи почувствуют абсолютную уверенность в себе и в своих силах, что поможет им воплотить в жизнь новые идеи и проекты, решить накопившиеся. Успешный время для Водолеев, занимающихся саморазвитием, а также работают в сферах, связанных с финансами, с налоговыми направлениям, медицине и других направлениях, связанных с рисками.

Водолеи могут рисковать, но только не в финансовых вопросах. Не стоит просить прибавку к зарплате. Внимательными нужно быть и владельцам аграрного, пищевого или строительного бизнеса. Не стоит брать долгосрочные кредиты под такой бизнес, вкладываться в недвижимость, находящаяся в процессе строительства.

Успешный время для экспорта / импорта и работы с иностранцами.

Астролог предупреждает Водолеев-руководителей от отчаянных решений и шагов, вы можете сделать ошибку. Не принимайте радикальных решений.

Всем Водолеям стоит смело проявлять себя и идти к намеченным целям.

Что же касается личных отношений, то этот период может принести вам много радости и хороших возможностей.

Здоровье обещает быть крепким, но все будет зависеть от вашего эмоционального состояния. Уделите внимание области горла, щитовидной железе. Врачу. Постарайтесь не простудиться. И также для вас очень важный вопрос это пищеварительная система, постарайтесь, придерживаться правильного питания.

Рыбы

Для Рыб — очень сильная и активная неделя. Вам рекомендуется вести себя ярко, быть среди людей, заниматься крупными социальными проектами, где вы можете почувствовать поддержку окружающих и смело реализовывать свои планы в жизнь. Очень хорошая неделя будет для тех Рыб, кто занимается юриспруденцией, образованием, психологией, социологией.

Не бойтесь воплощать в жизнь свои идеи. Вы почувствуете поддержку, даже от начальства. Вы можете запускать долгосрочные проекты. Если вы фрилансер, рассчитываете на свои собственные силы — самое время активно себя проявлять. Ни в коем случае не стоит сидеть сложа руки, потому что вы пропустите хороший шанс на растущей луне.

Обратите внимание на ваш внутренний мир. Не сомневайтесь в себе. Уберите, пожалуйста, страхи, потому что это будет вам мешать. Найдите надежных партнеров.

Будьте внимательны к информации, анализируйте. Вы можете серьезно запутаться и довериться тем людям, которым не стоит. Но среди недели вас могут ждать интересные встречи, во время которых вы сможете получить важную информацию, руку помощи, или же они подпишут важные бумаги или просто подадут интересную идею.

Что касается выходных, их следует провести в уединении, отдохнуть и насладиться природой.

Что же касается ваших личных отношений, то для одиноких Рыб хороший период для знакомств. У семейных Рыб все внимание будет сосредоточено на их второй половинке. Вы будет достаточно требовательны в отношениях. Но если вы сделаете своего мужа партнером во всех вопросах, то почувствуете сильную поддержку.

Здоровье обещает быть достаточно прочным и красивым. Но головокружение, головная боль.

Весы

У Весов достаточно спокойная неделя, которая будет вызывать желание побыть наедине с собой, покопаться в себе. Неделя хорошая для Весов, занимающихся социальными, юридическими вопросами, психологов, коучей. Хорошее время для проведения лекций, но работа лучше всего пойдет на индивидуальных консультациях.

В какой-то момент Весы могу почувствовать некую усталость, желание уйти на второй план. Особенно если они занимают руководящую должность. И действительно на этой неделе им не стоит вызывать на себя проявления ярких эмоций. А вот продвигать и реализовывать новые проекты – самое время, но лучше делать это в команде.

Хорошее время для творческих Весов.

В финансовой сфере необходимо быть крайне внимательными. Астролог не рекомендует на этой неделе тратить большие суммы денег, принимать решения касательно крупных вложений, давать в долг, брать кредиты. Особенно внимательными следует быть ближе к выходным.

Для одиноких Весов наступил период знакомств, свиданий и развития гармоничных отношений. У семейных Весов также наступил период спокойного наслаждения семейным уютом.

Что касается здоровья, то стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние, которое может негативно отразится на общем состоянии здоровья. Кроме того, астролог рекомендует быть внимательными всем, кто страдает от проявлений аллергии или проблемами с пищеварительной системой. Также старайтесь защитить себя от инфекционных заболеваний.