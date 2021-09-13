Ніяких кредитів і розстрочок: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку до 19 вересня

Цитата

“Період зростаючого місяця дозволяє продовжувати або починати щось нове, прекрасне, нові проекти, втілювати свої ідеї. Будь-які починання, що стосується як в бізнесі, так і в здоров’ї — принесуть дуже хороший результат. Єдине, про що варто задуматися, це над тим, що у деяких людей буде проявлятися неуважність, сумніви. Потрібно бути вкрай уважними в тому, що стосується грошових операцій. Тут несприятливими будуть якісь вкладення, великі покупки. Потрібно при цьому досить добре проконсультуватися з фахівцями і не розраховувати на довгостроковий результат. Бажано здійснювати фінансові операції швидкого характеру”, — розповіла астролог.

Овни

Це досить спокійний тиждень. Гарний час розвиватися як професіонал. Можливі цікаві пропозиції по роботі, можливе кар’єрне зростання. Якщо ж займаєтеся індивідуальною трудовою діяльністю — ймовірно її розширення. Успішний час і для Овнів-держслужбовців. Якщо Овен захоче втілити самий зухвалий проект, найцікавіші, нестандартні ідеї — саме час. (Перша чверть і безліч таких можливостей). Овни можуть знайти однодумців. Єдине, що буде їм заважати це сумніви і неуважність. Тому потрібно приділити час складанню планів. Що ж стосується фінансових питань, тиждень може бути вельми специфічним. Наприклад, в середу можливі цікаві угоди або якісь фінансові програми. Але в цілому, варто відмовитися від довгострокових вкладень, кредитів або якихось боргових зобов’язань. У любові для Овнів чудовий період. Спокійний, хороший період для сімейних Овнів. А ось те, що стосується самотніх Овнів, то це чудовий період для прекрасних знайомств. Варто витрачати увагу на здоров’я. Важливо займайся спортом, оздоровленням, але не перевантажувати себе на роботі. Також треба звернути увагу на інфекційні захворювання, алергічні реакції, а також у багатьох можуть статися отруєння.

Тельці

Для Тельців тиждень буде активним, вони будуть хотіти відпочити.

В роботі хороший період для тих, хто працює в освіті або з дітьми. Є можливість реалізувати безліч задумок. Удача сприятиме всім творчим Тельцям: проведення виставок, участь в кастингах — величезні шанси проявити себе.

Вдалий час для зміни роботи, кар’єрного зростання. Багатьох Тельців чекають цікаві пропозиції, пов’язані з роботою, підвищення.

Тиждень буде насиченим новими цікавими пропозиціями від партнерів, можлива зустріч з новими компаньйонами, які стануть вам опорою.

Астролог радить бути дуже уважними у фінансовій сфері, не довіряти погано знайомим людям. Не робіть довгострокових вкладень і не беріть кредитів.

Що стосується особистого життя, то це один з кращих періодів року, коли самотні Тельці можуть зустріти свою другу половинку. Дуже хороший період для весіль. Але що стосується сімейних Тельців, тут зовсім інша історія. І цей тиждень, особливо кінець цього тижня, буде досить небезпечний в особистих відносинах. Уникайте обговорення фінансових питань зі своєю другою половинкою. Не варто розмовляти про побутові речі або роздмухувати конфлікти щодо побуту та фінансів.

Здоров’я обіцяє бути міцним, гарним. На що варто звертати уваги все-таки це на поперекову ділянку хребта, нирки. Можливі часті головні болі протягом тижня. Вони можуть бути пов’язані з перенапруженням на роботі і з переживаннями через фінансів. Тому постарайтеся розслаблятися, побільше свіжого повітря і гарного настрою.

Близнюки

Тиждень може бути досить контрастним. Для самозайнятих Близнюків, фрілансерів відкриються нові можливості, їх буде супроводжувати успіх. А ось у найманих працівників, держслужбовців, а особливо тих, хто керує великими системами — складний період. Правильно ставтесь до починань, правильно ставитися до колективу, до завдань, які ставить фірма, начальство. Ні в якому разі не варто нехтувати загальними правилами або наприклад йти в конфлікт з колективом, з начальством, це може призвести до якихось складних ситуацій. Близнюки-керівники можуть на цьому тижні приймати необдумані рішення. Краще запитайте поради у фахівця, порадьтеся з колективом.

Якщо міняєте роботу — поставтеся до цього обдумано. І уважно придивіться до нового місця роботи, колективу.

Продуктивний тиждень для тих, хто працює з іноземними партнерами. Або ж можливі поїздки за кордон, отримання пов’язаних з виїздом за кордон документів.

Можливі переїзди, або покупка нерухомості. Але астролог не рекомендує вплутуватися в довгострокові виплати — треба зробити разову покупку, і вона обов’язково буде вдалою.

Багато питань з приводу родичів, з’ясування відносин. Але можливо спільне проведення часу вас наситить.

Самотні Близнюки повинні знайомиться, ходити на побачення, розвивайте стосунки. Хороший період і для сімейних Близнюків. Винятком є ​​початок тижня, коли вас охоплять емоції. Постарайтеся не дратуватися.

Здоров’я обіцяє бути міцним і гарним. Астролог радить звернути увагу на сечостатеву систему. Можливі загострення. Тому якщо щось турбує варто звернутися до лікаря. Приділіть увагу кісткам і зубам. І дотримуйтеся здорового способу життя.

Раки

Для Раків тиждень обіцяє бути інформаційно насиченим. Раки можуть опинитися в центрі уваги: ​​виступи, зустрічі.

Яскравий тиждень у Раків, які працюють в ЗМІ, освіті, торгівлі.

Точно також як і всі інші знаки, на зростаючому Місяці ви можете активно втілювати всі свої найцікавіші ідеї в життя. Дуже добре все, що стосується партнерських відносин, це принесе вам успіх, підтримку, ви можете знайти нові цікаві можливості розвитку бізнесу. Успішним буде проведення семінарів, форумів, рекламних кампаній.

Також прекрасні можливості провести вихідні з родичами, взаємодіяти з ними. Якщо у вас намічається покупка нерухомості або переїзд в нове місце, початок ремонту — це теж сприятливий період.

Що ж стосується фінансових питань, тут треба бути вкрай обережним. Можна все це робити, але з одним “але”: не беріть в борг і нікому не позичайте. Що ж стосується, наприклад, покупки машини це дуже хороший період, але за умови, що оплата повинна бути повною.

Астролог радить Ракам побути обережними з подорожами по воді, і відпочинком на воді.

Що ж стосується особистих відносин, тут тиждень може бути неймовірно контрастною. Чи не простим буде тиждень для одиноких Раков, які можуть зруйнувати зароджуються стосунки. Поки краще утриматися від нових знайомств. Що ж стосується сімейних Раків, то ви буде добре спілкуватися зі своєю другою половинкою і відчувати від неї підтримку і взаєморозуміння.

За здоров’ям тиждень обіцяє бути досить гарним. Єдине на що варто звернути увагу, це на серцево-судинну систему, приділити увагу більше кардіо і прогулянкам на свіжому повітрі.

Леви

Для Львів буде досить сильний тиждень для всіх починань.

Нові пропозиції можуть чекати Львів, що займаються власним бізнесом, особливо в сфері фінансів.

Успішний тиждень для всіх, хто задіяний в освітній сфері, юриспруденції.

Астролог застерігає від довгострокових кредитів і вкладень, особливо на значні суми. Не проводьте операцій з нерухомістю, не починайте великий ремонт, особливо якщо плануєте брати під це кредит або оформляти розстрочку.

Особисті ставлення у Львів будуть прекрасні. Сімейні Леви відчують підтримку своєї половинки.

Що ж стосується здоров’я, воно обіцяє бути міцним і гарним. У багатьох Львів, хто зараз хворий може наступити досить швидке одужання. На що варто звернути увагу, це на сечостатеву систему, на низ живота і також на часті головні болі. Якщо є проблеми, безумовно варто звернутися до лікаря.

Діви

Для Дів цей тиждень обіцяє бути дуже сильним, вони як і раніше будуть в центрі уваги. Адже зараз останній тиждень, коли сонце буде перебувати в знаку Діви. Ви будете в центрі уваги, всі будуть звертатися з питаннями саме до вас. Доведеться вирішувати кілька питань відразу.

Сміливо починайте будь-які проекти, реалізуйте всі свої ідеї. Ви будете відчувати підтримку рідних і близьких, особливо підтримку дітей.

Особливо успішний час для тих Дев, хто керує великими проектами. Цікавий час для впровадження чогось нового, для роботи з іноземцями. Серед тижня можлива цікава пропозиція, можлива навіть поїздка за кордон.

У фінансовому плані астролог прогнозує стабільність.

Астролог радить Дівам більше відпочивати на вихідних і приділити увагу улюбленому хобі.

У любові досить хороший і сприятливий період для самотніх Дів. Вас можуть чекати доленосні зустрічі. Хороший період для весіль. А ось що стосується сімейних Дів, тут досить заплутана ситуація і остаточно вона вас може заплутатися ближче до вихідних. Тому постарайтеся всі свої пережиті емоції на роботі, якісь сумніви — не приносить додому, а бути більш уважними до своїх сімейних стосунків.

Здоров’я обіцяє бути міцним і гарним. Особливо хороший період для тих людей, хто займається оздоровленням себе. Астролог радить приділити увагу зору, слухового апарату або зубах — якщо є підозри на наявність проблем.

Скорпіони

Для Скорпіонів неймовірно сприятливий тиждень для втілення всіх задуманих ідей, планів і проектів. Особливо хороший період для тих, хто займається IT технологіями, новими розробками, торгівлею. Тому сміливо втілюйте всі свої ідеї, ви відчуєте підтримку оточуючих. Ви можете в даний момент сколотити дуже хорошу команду. Також у вас буде якесь посвята в таємниці: дуже багато речей, які були десь затуманені — стануть ясними.

Гарний час для освітньої сфери, реклами. Ви можете проводити дуже цікаві публічні тренінги, виступи. Великі можливості у самозайнятих Скорпіонів, фрілансерів.

Сприятливий період для спілкування з родичами, поїздок до них.

Протягом тижня, як завжди, ви будете мати багато претензій по відношенню до самого себе. Це і невпевненість в собі і питання фінансового характеру. Астролог радить не ризикувати і не вплутуватися у фінансові вкладення, не брати кредити.

Що ж стосується особистих відносин, то у самотніх Скорпіонів верх можуть взяти емоції і претензії до себе, що зашкодить їм і буде заважати завести нові знайомства. Сімейні Скорпіони відчують підтримку. Хороші події можуть чекати серед тижня, але в кінці тижня і далі слід бути обережними — не дозволяйте своїм страхам і сумнівам зруйнувати сім’ю.

Що стосується здоров’я, то воно обіцяє бути міцним. Приділяйте час здорового способу життя. Варто приділити увагу серцево-судинної системи, району спини, а також ніг. У кого є проблеми з ногами, особливо колінні суглоби або стопи, то на цьому тижні ви можете їх відчути. Проведіть профілактику порадившись з лікарем.

Стрільці

Досить сильний і дуже позитивний тиждень може бути для тих, хто народився під знаком Стрільця. Хороший період для розвитку нових проектів і для кар’єрного зростання, поліпшення умов праці. Вас може очікувати кар’єрне зростання, несподівані пропозиції. Якщо ви керівник, то у вас може бути величезна підтримка людей, колективу. Вас можуть висувати, підтримувати. Ви можете розширювати свої повноваження. Нові можливості відкриються у тих, хто задіяний в освітній сфері — ви навіть можете відкрити свій проект і залучити велику кількість людей.

І фінансово ви відчуєте в усьому стабільність і підтримку.

А ось зіпсувати все на цьому тижня можуть ваші страхи і підозрілість.

В особистих відносин досить сприятливий період для самотніх Стрільців. Що ж стосується сімейних Стрільців, то ви можете комфортно провести час зі своєю половинкою.

Що стосується здоров’я, тут потрібно бути обережним. З одного боку, всі оздоровчі системи, які захочете на цьому тижні втілити в життя, почати займатися ЗСЖ, спортом — принесуть незвичайно хороший результат. Але не варто впроваджувати їх різко. Якщо ви давно не займалися спортом, або неправильно харчуєтесь, то починайте поступово. Інакше можливі загострення хвороб. У тих, хто страждає зайвою вагою можлива набряклість.

Козероги

У Козерогів цей тиждень обіцяє бути вельми насиченим, особливо у тих, хто пов’язаний з освітою, працює в закордонних компаніях або має бізнес пов’язаний із зарубіжними партнерами, також всі, хто працює в державних структурах, в міністерствах, в соціальних проектах.

Всі Козероги можуть сміливо втілювати свої плани, ідеї у всіх напрямках. Єдине що, потрібно враховувати фінансове питання: будьте обережні, не розраховуйте на кредити, не беріть їх і не позичайте нікому грошей.

Можуть надійти пропозиції просування по кар’єрних сходах. Цікавий період для Козерогів-керівників. Ви можете розширювати свої можливості, поповнити свій колектив новими людьми — це принесе вам достатньо хорошу удачу.

Будьте обережні з інформацією — не заплутайте себе, не беріть її занадто близько до серця. Не дайте себе обдурити, і не обманюйте самі.

Всі, хто проходить навчання, зможуть легко завоювати авторитет у своїх вчителів.

Творчим Козерогам астролог рекомендує все проекти з вихідних перенести на робочий тиждень.

Приділіть увагу дітям. Серед тижня ви можете відчути їхню підтримку, гордість за них. А вихідні варто приділити їм увагу, це дасть уникнути розбіжностей в майбутньому.

Особисте життя буде досить-таки складним і цікавим для одиноких Козерогів. З одного боку, весь тиждень буде сприяти тому, щоб ви несподіваним чином зустріли для себе свою другу половинку. Особливо зверніть увагу на такі дні як середа і четвер. А ось у вихідні дні утримайтеся від побачень, побудьте вдома, зустріньтеся зі своїми друзями. Що ж стосується сімейних Козерогів, то тут благодать — спокійний період взаєморозуміння, вас не зіб’є з пантелику навіть деяка зайва емоційність вашої половинки.

Варто приділити увагу своєму здоров’ю. З одного боку, воно обіцяє бути міцним і гарним, але стежте за своїм емоційним станом. І приділіть увагу серцево-судинній системі. Більше гуляйте на свіжому повітрі, приділіть увагу кардіо.

Водолії

На цьому тижні Водолії відчують абсолютну впевненість в собі і в своїх силах, що допоможе їм втілити в життя нові ідеї та проекти, вирішити питання, що накопичилися. Успішний час для Водоліїв, що займаються саморозвитком, а також працюють в сферах, які пов’язані з фінансами, з податковими напрямками, медицині та інших напрямках, пов’язаних з ризиками.

Водолії можуть ризикувати, але тільки не в фінансових питаннях. Не варто просити прибавку до зарплати. Уважними потрібно бути і власникам аграрного, харчового чи будівельного бізнесу. Не варто брати довгострокові кредити під такий бізнес, вкладатися в нерухомість, яка перебуває в процесі будівництва.

Успішний час для експорту/імпорту і роботи з іноземцями.

Астролог застерігає Водоліїв-керівників від відчайдушних рішень і кроків, ви можете зробити помилку. Не приймайте радикальних рішень.

Всім Водоліям варто сміливо проявляти себе і йти до намічених цілей.

Що ж стосується особистих відносин, то цей період може принести вам багато радості і хороших можливостей.

Здоров’я обіцяє бути міцним, але все буде залежати від вашого емоційного стану. Приділіть увагу області горла, щитовидній залозі. Відвідайте лікаря. Постарайтеся не застудитися. І також для вас дуже важливе питання це травна система, постарайтеся, дотримуватися правильного харчування.

Риби

Для Риб — дуже сильний і активний тиждень. Вам рекомендується вести себе яскраво, бути серед людей, займатися великими соціальними проектами, де ви можете відчути підтримку оточення і сміливо реалізовувати свої плани в життя. Дуже хорошим тиждень буде для тих Риб, хто займається юриспруденцією, освітою, психологією, соціологією.

Не бійтеся втілювати в життя свої ідеї. Ви відчуєте підтримку, навіть від начальства. Ви можете запускати довгострокові проекти. Якщо ви фрілансер, розраховуєте на свої власні сили — саме час активно себе проявляти. Ні в якому разі не варто сидіти склавши руки, тому що ви пропустите хороший шанс на зростаючому місяці.

Зверніть увагу на ваш внутрішній світ. Не сумнівайтеся в собі. Приберіть, будь ласка, страхи, тому що це буде вам заважати. Знайдіть надійних партнерів.

Будьте уважні до інформації, аналізуйте. Ви можете серйозно заплутатися і довіритися тим людям, яким не варто. Але серед тижня вас можуть чекати цікаві зустрічі, під час яких ви зможете отримати важливу інформацію, руку допомоги, або ж вони підпишуть важливі папери або просто подадуть цікаву ідею.

Що стосується вихідних, їх варто провести в усамітненні, відпочити і насолодитися природою.

Що ж стосується ваших особистих відносин, то для самотніх Риб хороший період для знайомств. У сімейних Риб вся увага буде зосереджена на їх другій половинці. Ви буде досить вимогливі у відносинах. Але якщо ви зробите свого чоловіка партнером в усіх питаннях, то відчуєте сильну підтримку.

Здоров’я обіцяє бути досить міцним і гарним. Але можливі запаморочення, головний біль.

Терези

У Терезів досить спокійний тиждень, що буде викликати бажання побути наодинці з собою, покопатися в собі. Тиждень хороший для Терезів, що займаються соціальними, юридичними питаннями, психологів, коучів. Гарний час для проведення лекцій, але робота найкраще піде на індивідуальних консультаціях.

В якийсь момент Терези можу відчути якусь втому, бажання піти на другий план. Особливо якщо вони займають керівну посаду. І дійсно на цьому тижні їм не варто викликати на себе прояви яскравих емоцій. А ось просувати і реалізовувати нові проекти - саме час, але краще робити це в команді.

Гарний час для творчих Терезів.

У фінансовій сфері необхідно бути вкрай уважними. Астролог не рекомендує цього тижня витрачати великі суми грошей, приймати рішення щодо великих вкладень, давати в борг, брати кредити. Особливо уважними слід бути ближче до вихідних.

Для одиноких Терезів настав період знайомств, побачень та розвитку гармонійних відносин. У сімейних Терезів також настав період спокійної насолоди сімейним затишком.

Що стосується здоров'я, то варто звернути увагу на свій емоційний стан, який може негативно відбитися на загальному стані здоров'я. Крім того, астролог рекомендує бути уважними всім, хто страждає від проявів алергії або проблемами з травною системою. Також намагайтеся захистити себе від інфекційних захворювань.