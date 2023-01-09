"Уничтожают гражданских и промышленный потенциал": рашисты ударили по Константиновке и Кураховке - ОВА

Цитата

"Еще один промышленный объект претерпел удара российской армии. На этот раз - в Константиновке. Также под массированный обстрел попала Кураховка - по меньшей мере 2 гражданских ранены, повреждены более 20 домов", - сказал Кириленко.

Глава ОВА указал, что "россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области". "Это и есть их настоящее намерение - уничтожить всех и все на нашей земле. Но мы выстоим и все отстроим - лучше, чем было!" – подчеркнул Кириленко.

Детали

Глава ОВА также сообщил, что в течение ночи россияне продолжали стрелять на разных участках линии фронта: