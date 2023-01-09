"Уничтожают гражданских и промышленный потенциал": рашисты ударили по Константиновке и Кураховке - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили по Константиновке и Кураховке Донецкой области, есть раненые среди гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Еще один промышленный объект претерпел удара российской армии. На этот раз - в Константиновке. Также под массированный обстрел попала Кураховка - по меньшей мере 2 гражданских ранены, повреждены более 20 домов", - сказал Кириленко.
Глава ОВА указал, что "россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области". "Это и есть их настоящее намерение - уничтожить всех и все на нашей земле. Но мы выстоим и все отстроим - лучше, чем было!" – подчеркнул Кириленко.
Детали
Глава ОВА также сообщил, что в течение ночи россияне продолжали стрелять на разных участках линии фронта:
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- На Волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей Водяного, Пречистовки и Богоявленки. Никто не пострадал.
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- На Горловском направлении 1 человек ранен и 3 дома повреждены в Парасковеевке Соледарской громады. Соледар за сутки подвергся 10 обстрелам, поврежден магазин. Также под обстрелами окрестности Часовоярской громады – без жертв.
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- На Лисичанском направлении в течение суток обстрелы произошли в Северске и Серебрянке Северской громады, а также в Торском и Заречном Лиманской громады – без пострадавших, объемы разрушений уточняют.
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