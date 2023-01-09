"Нищать цивільних та промисловий потенціал": рашисти вдарили по Костянтинівці та Курахівці - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили по Костянтинівці та Курахівці Донецької області, є поранені серед цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Ще один промисловий об'єкт зазнав удару російської армії. Цього разу - у Костянтинівці. Також під масований обстріл потрапила Курахівка - щонайменше 2 цивільних поранено, пошкоджено понад 20 будинків", - сказав Кириленко.
Голова ОВА вказав, що "росіяни цілеспрямовано нищать цивільних та промисловий потенціал області". "Це і є їхній справжній намір - знищити всіх і все на нашій землі. Але ми вистоїмо і все відбудуємо - кращим, ніж було!" - наголосив Кириленко.
Деталі
Голова ОВА також повідомив, що впродовж ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту:
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- На Волноваському напрямку зафіксовано періодичні артобстріли Вугледара та околиць Водяного, Пречистівки і Богоявленки. Ніхто не постраждав.
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- На Горлівському напрямку 1 людина поранена та 3 будинки пошкоджено у Парасковіївці Соледарської громади. Соледар за добу зазнав 10 обстрілів, пошкоджено крамницю. Також під обстрілами околиці Часовоярської громади - без жертв.
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- На Лисичанському напрямку протягом доби обстріли відбулися у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади - без постраждалих, обсяги руйнувань уточнюють.
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