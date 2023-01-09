"Нищать цивільних та промисловий потенціал": рашисти вдарили по Костянтинівці та Курахівці - ОВА

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"Ще один промисловий об'єкт зазнав удару російської армії. Цього разу - у Костянтинівці. Також під масований обстріл потрапила Курахівка - щонайменше 2 цивільних поранено, пошкоджено понад 20 будинків", - сказав Кириленко.

Голова ОВА вказав, що "росіяни цілеспрямовано нищать цивільних та промисловий потенціал області". "Це і є їхній справжній намір - знищити всіх і все на нашій землі. Але ми вистоїмо і все відбудуємо - кращим, ніж було!" - наголосив Кириленко.

Деталі

Голова ОВА також повідомив, що впродовж ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту: