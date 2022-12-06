Немецкий нянь предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии над детьми

Детали

Прокуратура сообщила окружному суду Кельна, что мужчина задокументировал жестокое обращение с младенцами, детьми и подростками, а также поделился видео и изображениями "невероятной жестокости" с десятками человек, сообщило немецкое информационное агентство dpa.

Следователи, в прошлом году обнаружившие огромное количество компрометирующих данных в доме женатого мужчины в городе Вермельскирхен, говорят, что они никогда раньше "не сталкивались с таким уровнем бесчеловечной жестокости и черствого безразличия к страданиям маленьких детей".

Прокуратура добивается приговора до 15 лет лишения свободы, если человек, чье имя не разглашается из соображений конфиденциальности, будет осужден.

Дополнение

Во вторник суд во Франкфурте признал четырех мужчин виновными в участии в онлайн-платформе, известной как Boystown, которая использовалась для распространения изображений сексуального насилия над детьми.

До этого сайт Boystown был большой международной платформой для изображений сексуального насилия над детьми, насчитывавшей более 400 000 участников.

Власти работают над обнаружением других пользователей сайта и привлечением их в суд.