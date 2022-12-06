Німецький нянь постане перед судом у справі про сексуальне насильство над дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. 45-річний чоловік із Німеччини, який пропонував послуги няні онлайн, постав перед судом у вівторок у місті Кельн, обвинувачений майже у 100 пунктах звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми, передає УНН.
Деталі
Прокуратура повідомила окружний суд Кельна, що чоловік задокументував жорстоке поводження з немовлятами, дітьми та підлітками, а також поділився відео та зображеннями "неймовірної жорстокості" з десятками людей, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa.
Слідчі, які минулого року виявили величезну кількість компрометуючих даних у будинку одруженого чоловіка у місті Вермельскірхен, кажуть, що вони ніколи раніше "не стикалися з таким рівнем нелюдської жорстокості та черствої байдужості до страждань маленьких дітей".
Прокуратура добивається вироку до 15 років позбавлення волі, якщо людину, чиє ім'я не розголошується з міркувань конфіденційності, буде засуджено.
Доповнення
У вівторок суд у Франкфурті визнав чотирьох чоловіків винними в участі в онлайн-платформі, відомої як Boystown, яка використовувалася для поширення зображень сексуального насильства над дітьми.
До цього сайт Boystown був великою міжнародною платформою для зображень сексуального насильства над дітьми, яка налічувала понад 400 000 учасників.
Влада працює над виявленням інших користувачів сайту та залученням їх до суду.