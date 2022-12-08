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Немецкие военные закупят 20 тысяч зашифрованных радиостанций за 1,35 миллиарда евро

Немецкие военные закупят 20 тысяч зашифрованных радиостанций за 1,35 миллиарда евро

Киев • УНН

 • 1818388 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. По словам источника Reuters, знакомого с этим вопросом, парламент Германии 14 декабря одобрит покупку 20 000 зашифрованных радиостанций для вооруженных сил на сумму 1,35 миллиарда евро с опционом на покупку еще 14 000 радиостанций за 1,5 миллиарда евро, информирует, УНН.

Детали

Приобретение радиостанций является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил Германии, которую канцлер Олаф Шольц начал в рамках серьезного изменения политики после вторжения россии.

Стремясь привести вооружение и технику бундесвера в соответствие со стандартами после десятилетий истощения после окончания Холодной войны, Шольц объявил о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро, предназначенного для этой цели, спустя три дня после начала войны.

Ожидается, что на заседании в следующую среду бюджетный комитет парламента одобрит первые крупные соглашения.

Приобретение зашифрованных радиостанций у немецкой компании Rohde&Schwarz также будет включено в повестку дня и является частью модернизации военной системы управления и контроля.

По словам инсайдера, радиостанции должны быть доставлены в период с 2023 по 2028 год, а расходы на их жизненный цикл в течение следующих 20 лет составят 2,2 миллиарда евро.

Дополнение

Законодатели также примут решение о покупке за 10 миллиардов евро 35 истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin, заявила во вторник министр обороны Кристин Ламбрехт.

F-35 призван заменить старый Tornado, единственный немецкий реактивный самолет, способный нести американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии для использования в случае конфликта.

ВВС Германии летают на Tornado с 1980-х годов, и Берлин планирует поэтапно отказаться от них в период с 2025 по 2030 год.

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