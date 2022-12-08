Німецькі військові закуплять 20 тисяч зашифрованих радіостанцій за 1,35 мільярда євро

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15978 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 49963 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89268 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140280 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165213 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340953 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218245 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193142 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326252 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458971 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75878 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30734 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 34405 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34876 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33706 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340948 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326249 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544214 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675260 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75878 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113634 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198689 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224742 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217759 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Німецькі військові закуплять 20 тисяч зашифрованих радіостанцій за 1,35 мільярда євро

Німецькі військові закуплять 20 тисяч зашифрованих радіостанцій за 1,35 мільярда євро

Київ • УНН

 • 1818390 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. За словами джерела Reuters, знайомого з цим питанням, парламент Німеччини 14 грудня схвалить покупку 20 000 зашифрованих радіостанцій для збройних сил на суму 1,35 мільярда євро з опціоном на покупку ще 14 000 радіостанцій за 1,5 мільярда євро, інформує УНН.

Деталі

Придбання радіостанцій є частиною ширшої програми модернізації збройних сил Німеччини, яку канцлер Олаф Шольц розпочав у рамках серйозної зміни політики після вторгнення росії.

Прагнучи привести озброєння та техніку бундесверу у відповідність до стандартів після десятиліть виснаження після закінчення Холодної війни, Шольц оголосив про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро, призначеного для цієї мети, через три дні після початку війни.

Очікується, що на засіданні наступної середи бюджетний комітет парламенту схвалить перші великі угоди.

Придбання зашифрованих радіостанцій у німецької компанії Rohde&Schwarz також буде включено до порядку денного і є частиною модернізації військової системи управління та контролю.

За словами інсайдера, радіостанції мають бути доставлені в період з 2023 по 2028 рік, а витрати на їхній життєвий цикл протягом наступних 20 років становитимуть 2,2 мільярди євро.

Доповнення

Законодавці також ухвалять рішення про купівлю за 10 мільярдів євро 35 винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin, заявила у вівторок міністр оборони Крістін Ламбрехт.

F-35 покликаний замінити старий Tornado, єдиний німецький реактивний літак, здатний нести американські ядерні бомби, які зберігаються в Німеччині для використання у разі конфлікту.

ВПС Німеччини літають на Tornado з 1980-х років, і Берлін планує поетапно відмовитися від них у період із 2025 по 2030 рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33