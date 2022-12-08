Німецькі військові закуплять 20 тисяч зашифрованих радіостанцій за 1,35 мільярда євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За словами джерела Reuters, знайомого з цим питанням, парламент Німеччини 14 грудня схвалить покупку 20 000 зашифрованих радіостанцій для збройних сил на суму 1,35 мільярда євро з опціоном на покупку ще 14 000 радіостанцій за 1,5 мільярда євро, інформує УНН.
Деталі
Придбання радіостанцій є частиною ширшої програми модернізації збройних сил Німеччини, яку канцлер Олаф Шольц розпочав у рамках серйозної зміни політики після вторгнення росії.
Прагнучи привести озброєння та техніку бундесверу у відповідність до стандартів після десятиліть виснаження після закінчення Холодної війни, Шольц оголосив про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро, призначеного для цієї мети, через три дні після початку війни.
Очікується, що на засіданні наступної середи бюджетний комітет парламенту схвалить перші великі угоди.
Придбання зашифрованих радіостанцій у німецької компанії Rohde&Schwarz також буде включено до порядку денного і є частиною модернізації військової системи управління та контролю.
За словами інсайдера, радіостанції мають бути доставлені в період з 2023 по 2028 рік, а витрати на їхній життєвий цикл протягом наступних 20 років становитимуть 2,2 мільярди євро.
Доповнення
Законодавці також ухвалять рішення про купівлю за 10 мільярдів євро 35 винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin, заявила у вівторок міністр оборони Крістін Ламбрехт.
F-35 покликаний замінити старий Tornado, єдиний німецький реактивний літак, здатний нести американські ядерні бомби, які зберігаються в Німеччині для використання у разі конфлікту.
ВПС Німеччини літають на Tornado з 1980-х років, і Берлін планує поетапно відмовитися від них у період із 2025 по 2030 рік.