Немецкие пенсионеры сбежали из дома престарелых на фестиваль тяжелого рока

Администрация дома престарелых вызвала полицию после того, как двух стариков не досчитались в центре ухода.

Позже полиция обнаружила "пожилых металлюг" в 3:00 утра на Wacken Open Air, крупнейшем фестивале тяжелого металла в мире. В пресс-службе немецкой полиции заявили, что они "дезориентированы и потрясены".

Мужчины не захотели покидать четырехдневный фестиваль, поэтому полиция сопровождала их домой на такси и с патрульной машиной.

Как сообщал УНН, ученые разрабатывают роботов, которые будут ухаживать за пожилыми людьми.