Немецкие пенсионеры сбежали из дома престарелых на фестиваль тяжелого рока
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Германии в пятницу, 3 августа, двое мужчин пожилого возраста бежали из своего дома престарелых, чтобы посетить рок-фестиваль Wacken Open Air, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Администрация дома престарелых вызвала полицию после того, как двух стариков не досчитались в центре ухода.
Позже полиция обнаружила "пожилых металлюг" в 3:00 утра на Wacken Open Air, крупнейшем фестивале тяжелого металла в мире. В пресс-службе немецкой полиции заявили, что они "дезориентированы и потрясены".
Мужчины не захотели покидать четырехдневный фестиваль, поэтому полиция сопровождала их домой на такси и с патрульной машиной.
Как сообщал УНН, ученые разрабатывают роботов, которые будут ухаживать за пожилыми людьми.