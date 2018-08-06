Німецькі пенсіонери втекли з будинку для літніх людей на фестиваль важкого року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Німеччині в п'ятницю, 3 серпня, двоє чоловіків похилого віку втекли зі свого будинку догляду, щоб відвідати рок-фестиваль Wacken Open Air, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Адміністрація будинку пристарілих викликала поліцію після того, як двох дідуганів не дорахували у центрі догляду.
Пізніше поліція виявила “підстаркуватих металюг” о 3 годині ранку на Wacken Open Air, найбільшому фестивалі важкого металу в світі. У прес-службі німецької поліції заявили, що вони “дезорієнтовані та приголомшені”.
Чоловіки не захотіли залишити чотириденний фестиваль, тому поліція супроводжувала їх додому за допомогою таксі та патрульної машини.
Як повідомляв УНН, вчені розробляють роботів, які доглядатимуть за літніми людьми.