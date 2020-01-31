Немецкие автоконцерны приостанавливают производство в КНР из-за вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Из-за распространения в Китае коронавируса 2019-nCoV немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в этой стране. Как заявил в четверг, 30 января, представитель BMW в Мюнхене, концерн продолжит на одну неделю - до 10 февраля - каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шэньяне расположена крупнейшая в мире филиал BMW: здесь работает около 10 000 сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей.
Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Восстановление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с болезнью, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.
Напомним, число жертв коронавируса в Китае достигло 213 человек.