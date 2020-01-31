Німецькі автоконцерни припиняють виробництво в КНР через вірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Через розповсюдження в Китаї коронавірусу 2019-nCoV німецькі автоконцерни BMW і Volkswagen призупиняють виробництво на своїх заводах у цій країні. Як заявив у четвер, 30 січня, представник BMW в Мюнхені, концерн продовжить на один тиждень - до 10 лютого - канікули з нагоди китайського Нового року на трьох заводах в мегаполісі Шеньян. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
3 лютого роботу на підприємствах концерну відновлять лише офісні співробітники, які будуть працювати з дому. У Шеньяні розташована найбільша у світі філія BMW: тут працює близько 10 тисяч працівників, які щороку виробляють до півмільйона автомобілів і двигунів.
Volkswagen також призупинив до 10 лютого спільне виробництво з Shanghai Automotive Group і First Automotive Works. Відновлення роботи буде залежати від подальшого розвитку ситуації з хворобою, йдеться в повідомленнях німецьких автоконцернів.
Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у Китаї досягла 213 осіб.