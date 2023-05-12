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Немецкий МИД предостерегает от "принципа надежды" в отношениях между ЕС и Китаем

Немецкий МИД предостерегает от "принципа надежды" в отношениях между ЕС и Китаем

Киев • УНН

 • 829402 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что в будущих отношениях Европейского союза с Китаем нельзя слишком полагаться на "принцип надежды", пишет агентство dpa, передает УНН.

Цитата

"Прошлое показало, что надежда на прочные экономические отношения, обеспечивающие безопасность, может быть обманчивой", — заявила Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Стокгольме, намекая на ранее прочные связи блока с россией.

По ее словам, сейчас нужно учиться на ошибках прошлого.

Бербок отметила, что ЕС должен снизить риски, связанные с экономической зависимостью от Китая, и "уверенно" использовать мощь общего рынка блока.

"Мы не самые большие страны в этом мире, но Европейский союз в целом, особенно единый европейский рынок, естественно, обладает мощью и силой, которую нам не следует недооценивать", — сказала она.

При этом Бербок заявила, что речь не идет о разрыве экономических отношений с Китаем.

"Мы, европейцы, не хотим разделения". Однако видно, что Китай наращивает системное соперничество, которое "идет вопреки международным правилам игры".

Добавим

На неформальной встрече в Швеции министры иностранных дел обсудили последние события в войне в Украине и предложения Еврокомиссии по одиннадцатому пакету санкций против россии. Прежде всего он направлен на борьбу с обходом уже введенных санкций.

Второй важной темой встречи стали отношения ЕС с Китаем. В программной речи в конце марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за изменение баланса в отношениях с самой густонаселенной страной мира. Она подчеркнула, что ЕС должен стать более независимым и минимизировать экономические риски, например, в цепочках поставок европейских компаний.

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