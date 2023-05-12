Німецьке МЗС застерігає від "принципу надії" у відносинах між ЄС та Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що у майбутніх відносинах Європейського союзу з Китаєм не можна надто покладатися на "принцип надії", пише агентство dpa, передає УНН.
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"Минуле показало, що надія на міцні економічні відносини, що забезпечують безпеку, може бути оманливою", - заявила Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі, натякаючи на раніше міцні зв'язки блоку з росією.
За її словами, наразі потрібно вчитися на помилках минулого.
Бербок зазначила, що ЄС має знизити ризики, пов'язані з економічною залежністю від Китаю, та "впевнено" використати міць загального ринку блоку.
"Ми не найбільші країни в цьому світі, але Європейський союз загалом, особливо єдиний європейський ринок, природно, має потужність і силу, яку нам не слід недооцінювати", — сказала вона.
При цьому Бербок заявила, що не йдеться про розрив економічних відносин з Китаєм.
"Ми, європейці, не хочемо поділу". Однак видно, що Китай нарощує системне суперництво, яке "йде всупереч міжнародним правилам гри".
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На неформальній зустрічі у Швеції міністри закордонних справ обговорили останні події у війні в Україні та пропозиції Єврокомісії щодо одинадцятого пакета санкцій проти росії. Насамперед він спрямований на боротьбу з обходом уже впроваджених санкцій.
Другою важливою темою зустрічі стали відносини ЄС із Китаєм. У програмній промові наприкінці березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн виступила за зміну балансу у відносинах із найгустонаселенішою країною світу. Вона наголосила, що ЄС має стати більш незалежним та мінімізувати економічні ризики, наприклад, у ланцюжках поставок європейських компаній.