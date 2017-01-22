Немецкая полиция задержала возможного сообщника "исламиста из Вены" - СМИ

Задержанного подозревают в планировании преступления, что представляет особую угрозу национальной безопасности, сообщил представитель управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия агентства AFP.

По его словам, задержание произошло накануне в городе Нойс.

Кроме того сообщается, что подозреваемого обвиняют в подготовке подрыва, объектом которого должны были стать полицейские и солдаты немецкой армии. Представитель прокуратуры сообщил информагентству dpa, что "венский подозреваемый" ночевал у задержанного в Нойсе лица.

Напомним, австрийская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта в Вене.