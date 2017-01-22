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Німецька поліція затримала можливого спільника "ісламіста з Відня" - ЗМІ

Німецька поліція затримала можливого спільника "ісламіста з Відня" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8888 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Німецька поліція взяла під варту ймовірного спільника "ісламіста з Відня", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Затриманого підозрюють у плануванні злочину, що становить особливу загрозу національній безпеці, повідомив речник управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія агенції AFP.

За його словами, затримання відбулося напередодні в місті Нойс

Крім того повідомляється, що підозрюваному закидають підготовку підриву, об'єктом якого мали стати поліцейські та солдати німецької армії. Речник прокуратури повідомив інформагентству dpa, що "віденський підозрюваний" ночував у затриманої в Нойсі особи.

Нагадаємо, австрійська поліція затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні.

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