Німецька поліція затримала можливого спільника "ісламіста з Відня" - ЗМІ

Затриманого підозрюють у плануванні злочину, що становить особливу загрозу національній безпеці, повідомив речник управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія агенції AFP.

За його словами, затримання відбулося напередодні в місті Нойс

Крім того повідомляється, що підозрюваному закидають підготовку підриву, об'єктом якого мали стати поліцейські та солдати німецької армії. Речник прокуратури повідомив інформагентству dpa, що "віденський підозрюваний" ночував у затриманої в Нойсі особи.

Нагадаємо, австрійська поліція затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні.