Німецька поліція затримала можливого спільника "ісламіста з Відня" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Німецька поліція взяла під варту ймовірного спільника "ісламіста з Відня", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Затриманого підозрюють у плануванні злочину, що становить особливу загрозу національній безпеці, повідомив речник управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія агенції AFP.
За його словами, затримання відбулося напередодні в місті Нойс
Крім того повідомляється, що підозрюваному закидають підготовку підриву, об'єктом якого мали стати поліцейські та солдати німецької армії. Речник прокуратури повідомив інформагентству dpa, що "віденський підозрюваний" ночував у затриманої в Нойсі особи.
Нагадаємо, австрійська поліція затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні.