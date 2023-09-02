Немецкая полиция арестовала подозреваемого в убийстве 24-летней Петры Нол спустя 35 лет

Детали

Известно, что разоблачение стало возможным благодаря информации, которую предоставил бывший друг подозреваемого. Мужчина увидел сюжет о нераскрытом преступлении в телевизионной программе и вспомнил, что в день убийства он был с подозреваемым в ночном клубе.

По словам приятеля, они заметили девушку, очень похожую на Петру Нол, которая не могла дождаться такси. После этого они разошлись, но Норберт К., по словам его товарища пошел за женщиной.

На следующий день Норберт К. неожиданно изменил свою внешность, поменяв прическу. Впоследствии приятели перестали общаться и потеряли связь друг с другом.

Полиция допросила Норберта К., который утверждает, что не имеет никакого отношения к убийству. Однако его ДНК совпадает с тем, что обнаружили на куртке Петры Нол.

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