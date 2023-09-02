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Німецька поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві 24-річної Петри Нол через 35 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Після 35 років злочину, німецька поліція затримала підозрюваного у вбивстві 24-річної Петри Нол. Норберта К., якого підозрюють у цьому злочині, арештували правоохоронці міста Кельн, повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі 

Відомо, що викриття стало можливим завдяки інформації, яку надав колишній друг підозрюваного. Чоловік побачив сюжет про нерозкритий злочин у телевізійній програмі і згадав, що в день вбивства він був з підозрюваним у нічному клубі. 

За словами приятеля, вони помітили дівчину, яка дуже схожа на Петру Нол, яка не могла дочекатися таксі. Після цього вони розійшлися, але Норберт К., за словами його товариша пішов за жінкою. 

Наступного дня Норберт К. несподівано змінив свою зовнішність, помінявши зачіску. Згодом приятелі перестали спілкуватися та втратили зв'язок один з одним. 

Поліція допитала Норберта К., який стверджує, що не має жодного стосунку до вбивства. Однак його ДНК збігається з тим, що виявили на куртці Петри Нол. 

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