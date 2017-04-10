Немецкая клиника подтвердила диагноз "Феофанции" относительно Р.Насирова - ГУД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Университетский кардиологический центр Фрайбурга подтвердил выводы клинической больницы "Феофания" в отношении временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного управления делами.
"Университетский кардиологический центр Фрайбурга (Бад Кроцинген, Клиника кардиологии и ангиологии) подтвердил выводы Клинической больницы "Феофания", - говорится в сообщении ГУД.
По информации пресс-службы, после обнародованных результатов комиссии Минздрава Украины относительно правильности диагноза пациента Романа Насирова клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами обратилась к иностранным специалистам относительно независимой экспертизы диагностики и проведенного лечения пациента Р.Насирова.
Как отметили в ГУД, по просьбе КБ "Феофания" Университетский кардиологический центр Фрайбурга (клиника максимального медицинского обеспечения, которая входит в тройку крупнейших и авторитетнейших по количеству пациентов в лечении сердечных инфарктов и проведенных хирургических операций на клапанах сердца) предоставил независимый вывод на основании полученной медицинской документации по диагностике и лечению пациента.
"По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе - избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами установлен правильно", - резюмировали в ГУД.
Как сообщал УНН со ссылкой на выводы клинико-экспертной комиссии Министерства здравоохранения Украины, диагноз временно отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова, который ему поставили врачи КБ "Феофания", не подтвердился.
Ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.