Німецька клініка підтвердила діагноз “Феофанції” щодо Р.Насірова - ДУС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Університетський кардіологічний центр Фрайбурга підтвердив висновки клінічної лікарні “Феофанія” щодо тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, передає УНН з посиланням на прес-службу Державного управління справами.
“Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (Бад Кроцинген, Клініка кардіології та ангіології) підтвердив висновки Клінічної лікарні “Феофанія”, — йдеться у повідомленні ДУС.
За інформацією прес-служби, після оприлюднених результатів комісії МОЗ України щодо правильності діагнозу пацієнта Романа Насірова клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами звернулася до іноземних фахівців стосовно незалежної експертизи діагностування та проведеного лікування пацієнта Р.Насірова.
Як зазначили у ДУС, на прохання КЛ “Феофанія” Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (клініка максимального медичного забезпечення, яка входить у трійку найбільших і найавторитетніших за кількістю пацієнтів у лікуванні серцевих інфарктів і проведених хірургічних операцій на клапанах серця) надав незалежний висновок на підставі отриманої медичної документації щодо діагностики та лікування пацієнта.
“За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою — обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія“ Державного управління справами встановлений правильно”, — резюмували у ДУС.
Як повідомляв УНН з посиланням на висновки клініко-експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України, діагноз тимчасово відстороненого з посади голови ДФС Романа Насірова, який йому поставили лікарі КЛ “Феофанія”, не підтвердився.
Вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.