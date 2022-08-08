Германии грозит распространение опасных экзотических заболеваний

Детали

Директор Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер заявил, что изменения климата приводят к "расширению мест обитания комаров и клещей, которые могут быть носителями вирусной, бактериальной и паразитарной инфекции".

Он предупредил, что врачи должны особенно внимательно реагировать на симптомы инфекционных заболеваний, которые обычно возникали только после путешествий в жаркие страны. В качестве примеров он привел лихорадку Зика, лихорадку Денге или лихорадку Западного Нила. Кроме того, директор RKI не исключил вероятности появления в Германии малярии, которую вызывают плазмодии.

По его словам, распространение вирусов у комаров зависит от температуры, поэтому длительные периоды жары повышают вероятность заражения комариным укусом.

Эксперт Свободной демократической партии Германии по вопросам здравоохранения Эндрю Ульман также ожидает, что из-за вызванного потеплением распространения клещей и комаров в Германии и других европейских странах все чаще будут появляться болезни, "ранее неизвестные в наших климатических регионах".

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В ООН указывают, что борьба с изменением климата не должна откладываться из-за глобальных кризисов.