Німеччині загрожує розповсюдження небезпечних екзотичних захворювань

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Директор Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер заявив, що зміни клімату призводять до "розширення місць проживання комарів та кліщів, які можуть бути носіями вірусної, бактеріальної та паразитарної інфекції".

Він попередив, що лікарі мають особливо уважно реагувати на симптоми інфекційних захворювань, які зазвичай виникали лише після подорожей до спекотних країн. У приклад Вілер навів лихоманку Зіка, лихоманку Денге та лихоманку Західного Нілу. Крім того, директор RKI не відкинув ймовірності появи в Німеччині малярії, яку викликають плазмодії.

За його словами, поширення вірусів у комарів залежить від температури, тому тривалі періоди спеки підвищують ймовірність зараження від комариного укусу.

Експерт Вільної демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я Ендрю Ульман також очікує, що через викликане потеплінням поширення кліщів і комарів у Німеччині та інших європейських країнах все частіше з'являтимуться хвороби, "які раніше були невідомі в наших кліматичних регіонах".

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