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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42994 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Германия заинтересовалась покупкой 45 боевых Boeing у США

Германия заинтересовалась покупкой 45 боевых Boeing у США

Киев  •  УНН

 • 15623 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство обороны ФРГ проявляет интерес к покупке десятков боевых самолетов у американской компании Boeing. Речь идет о возможном приобретении 30 Boeing F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel Online и DW.

По данным Spiegel Online, глава германского ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр 16 апреля направила электронное письмо министру обороны США Марку Эсперу, в котором изложила намерения бундесвера.

Самолеты F/A-18 могут заменить устаревающие боевые самолеты Panavia Tornado военно-воздушных сил ФРГ. Кроме того, германская сторона намерена заказать 15 самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler.

В свою очередь, Минобороны ФРГ в ответ на публикацию сообщило, что находится "в постоянном контакте с нашими союзниками". Речи о заказе не идет, так как подобные вопросы должен решать парламент, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса.

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