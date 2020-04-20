Германия заинтересовалась покупкой 45 боевых Boeing у США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство обороны ФРГ проявляет интерес к покупке десятков боевых самолетов у американской компании Boeing. Речь идет о возможном приобретении 30 Boeing F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel Online и DW.
По данным Spiegel Online, глава германского ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр 16 апреля направила электронное письмо министру обороны США Марку Эсперу, в котором изложила намерения бундесвера.
Самолеты F/A-18 могут заменить устаревающие боевые самолеты Panavia Tornado военно-воздушных сил ФРГ. Кроме того, германская сторона намерена заказать 15 самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler.
В свою очередь, Минобороны ФРГ в ответ на публикацию сообщило, что находится "в постоянном контакте с нашими союзниками". Речи о заказе не идет, так как подобные вопросы должен решать парламент, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса.