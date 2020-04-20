Німеччина зацікавилася купівлею 45 бойових Boeing у США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство оборони ФРН проявляє інтерес до покупки десятків бойових літаків в американської компанії Boeing. Йдеться про можливе придбання 30 Boeing F/A-18 Super Hornet. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel Online і DW.

За даними Spiegel Online, глава німецького відомства Аннегрет Крамп-Карренбауер 16 квітня направила електронного листа міністру оборони США Марку Есперe, в якому виклала наміри бундесверу.

Літаки F/A-18 можуть замінити застарілі бойові літаки Panavia Tornado військово-повітряних сил ФРН. Крім того, німецька сторона має намір замовити 15 літаків радіоелектронної боротьби Boeing EA-18G Growler.

У свою чергу, Міноборони ФРН у відповідь на публікацію повідомило, що перебуває "в постійному контакті з нашими союзниками". Мова про замовлення не йде, тому що подібні питання повинен вирішувати парламент, підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, спецслужби Німеччини зафіксували посилення пропаганди Китаю у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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