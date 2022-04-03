Германия осудила россию за зверства против людей в Буче. МИД анонсировал новые антироссийские санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Германия осудила зверские преступления рашистов в отношении мирного населения в Киевской области, и заявила об ужесточении санкций против страны-террориста. Об этом в своем Twitter сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет УНН.
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“Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное насилие путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против россии и поддержим Украину еще больше в ее защите”, – заявила Бербок.
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель запустил хэштег “Бучанская резня” и анонсировал новые санкции против российской федерации.
Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также заявила, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Буче и других городах Украины.