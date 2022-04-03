Німеччина засудила росію за звірства проти людей в Бучі. МЗС анонсувало нові антиросійські санкції

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“Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство путіна знищує невинні сім'ї і не знає кордонів. Винні в цих військових злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти росії і підтримаємо Україну ще більше в її захисті", - заявила Бербок.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель запустив хештег "Бучанська різанина" і анонсував нові санкції проти російської федерації.

Крім того, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс такожз аявила, що країна збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання над мирним населенням у Бучі та інших містах України.