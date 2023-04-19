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Германия потратит 26,6 млрд евро на беженцев в 2023 году

Германия потратит 26,6 млрд евро на беженцев в 2023 году

Киев • УНН

 • 487507 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В этом году Германия планирует потратить на беженцев 26,6 млрд. евро (29,09 млрд. долларов), что примерно на 3 млрд. евро меньше, чем годом ранее, подтвердило Reuters в среду министерство финансов, пишет УНН.

Цитата

"Правительство Германии потратит на беженцев в общей сложности 26,6 млрд евро и не оставит земли и муниципалитеты самостоятельно справляться с этой чрезвычайной ситуацией", - заявил представитель министерства.

"И это несмотря на то, что, согласно нашей конституции, прием, размещение и уход за беженцами является обязанностью федеральных земель, в том числе и в финансовом плане", - добавил представитель.

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