Германия потратит 26,6 млрд евро на беженцев в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В этом году Германия планирует потратить на беженцев 26,6 млрд. евро (29,09 млрд. долларов), что примерно на 3 млрд. евро меньше, чем годом ранее, подтвердило Reuters в среду министерство финансов, пишет УНН.
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"Правительство Германии потратит на беженцев в общей сложности 26,6 млрд евро и не оставит земли и муниципалитеты самостоятельно справляться с этой чрезвычайной ситуацией", - заявил представитель министерства.
"И это несмотря на то, что, согласно нашей конституции, прием, размещение и уход за беженцами является обязанностью федеральных земель, в том числе и в финансовом плане", - добавил представитель.
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