Німеччина витратить 26,6 млрд євро на біженців у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Цього року Німеччина планує витратити на біженців 26,6 млрд. євро (29,09 млрд. доларів), що приблизно на 3 млрд. євро менше, ніж роком раніше, підтвердило Reuters у середу міністерство фінансів, пише УНН.
Цитата
"Уряд Німеччини витратить на біженців загалом 26,6 млрд євро і не залишить землі та муніципалітети самостійно впоратися з цією надзвичайною ситуацією", - заявив представник міністерства.
"І це незважаючи на те, що, згідно з нашою конституцією, прийом, розміщення та догляд за біженцями є обов'язком федеральних земель, у тому числі і у фінансовому плані", - додав представник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині вважають, що біженці з України полегшили навантаження на ринок праці