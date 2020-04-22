Германия будет тестировать вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах

“Перспективные препараты сначала должны показать свою эффективность в клеточных культурах, после этого у животных и только потом допускаются клинические исследования на людях. Эти исследования состоят еще из трех этапов. Немецкая вакцина готовится пройти первый из них, проверку на безопасность. Фактическое исследования эффективности делаются на заключительном и наиболее масштабном третьем этапе”, — пишет издание.

Отмечается, что специалисты сначала оценивали разработку BioNTech как достаточно перспективную. Препарат создается совместно с фармацевтической корпорацией Pfizer. В компании уже есть удачный совместный опыт разработки прививки от гриппа.

Немецкая вакцина относится к категории мРНК-вакцин. Это перспективный тип препаратов, которые фактически состоят из участков генетического кода вирусов. Попадая в организм, они провоцируют выработку вирусного белка силами самих человеческих клеток. Белок в свою очередь вызывает иммунный ответ. Такие вакцины относительно дешевы и могут производиться быстро и в больших количествах, что очень важно в условиях пандемии. Однако еще ни одна мРНК-вакцина в мире не получила официального допуска в клиническую практику.

Ранее весной Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего в мире разрабатывается около 20 вакцин. Тогда же стало известно, что первые испытания на людях начались в США и Китае. Однако, по мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не раньше начала 2021 года.

Напомним, испытания вакцины в Оксфордском университете начнутся в четверг, а в лондонском Имперском колледже — в июне, сейчас там ищут добровольцев. Пока вакцины от COVID-19 нет.