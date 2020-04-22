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Німеччина тестуватиме вакцини від коронавірусної інфекції на добровольцях

Німеччина тестуватиме вакцини від коронавірусної інфекції на добровольцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Німеччині розпочинають тестувати на добровольцях вакцину проти коронавірусу. На це дав дозвіл Інститут Пауля Ерліха – інститут вакцини і біомедичних лікарських засобів. Творець вакцини – компанія BioNTech з Майнца. На першій стадії досліджень у тестуванні візьмуть участь приблизно 200 добровольців. Про це повідомляє УНН спираючись на дані видань Радіо Свобода та Die Welt.

“Перспективні препарати спочатку мають показати свою ефективність у клітинних культурах, після цього у тварин і лише згодом допускаються клінічні дослідження на людях. Ці дослідження складаються ще з трьох етапів. Німецька вакцина готується пройти перший із них, перевірку на безпеку. Фактичне дослідження ефективності робиться на заключному і найбільш масштабному третьому етапі”, — пише видання.

Зазначається, що фахівці спочатку оцінювали розробку BioNTech як досить перспективну. Препарат створюється спільно з фармацевтичною корпорацією Pfizer. У компаній вже є вдалий спільний досвід розробки щеплення від грипу.

Німецька вакцина належить до категорії мРНК-вакцин. Це перспективний тип препаратів, які фактично складаються з ділянок генетичного коду вірусів. Потрапляючи в організм, вони провокують вироблення вірусного білка силами самих людських клітин. Білок у свою чергу викликає імунну відповідь. Такі вакцини відносно дешеві і можуть вироблятися швидко і у великих кількостях, що дуже важливо за умов пандемії. Однак ще жодна мРНК-вакцина в світі не отримала офіційного допуску в клінічну практику.

Раніше навесні Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що всього в світі розробляється близько 20 вакцин. Тоді ж стало відомо, що перші випробування на людях почалися у США і Китаї. Однак, на думку фахівців, для масового застосування вакцина від коронавірусу буде готова не раніше початку 2021 року.

Нагадаємо, випробування вакцини в Оксфордському університеті почнуться у четвер, а у лондонському Імперському коледжі — аж у червні, наразі там шукають добровольців. Поки вакцини від COVID-19 немає.

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