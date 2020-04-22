Німеччина тестуватиме вакцини від коронавірусної інфекції на добровольцях

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Німеччині розпочинають тестувати на добровольцях вакцину проти коронавірусу. На це дав дозвіл Інститут Пауля Ерліха – інститут вакцини і біомедичних лікарських засобів. Творець вакцини – компанія BioNTech з Майнца. На першій стадії досліджень у тестуванні візьмуть участь приблизно 200 добровольців. Про це повідомляє УНН спираючись на дані видань Радіо Свобода та Die Welt.