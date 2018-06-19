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Германия и Италия намерены совместно работать над решением миграционного кризиса

Германия и Италия намерены совместно работать над решением миграционного кризиса

Киев  •  УНН

 • 10548 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Берлин и Рим намерены тесно сотрудничать в решении миграционного кризиса. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила18 июня в Берлине после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, информирует УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам канцлера, Германия “поддерживает желание солидарности, которое проявила Италия”. Меркель отметила значительное количество беженцев, которых принимает Италия.

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Перед встречей с канцлером Конте потребовал от членов Европейского Союза большей солидарности при распределении беженцев. Лучшим решением является возможность размещать беженцев в их родной стране или государстве, через которую пролегает маршрут мигрантов в ЕС, считает премьер-министр Италии. Он также призвал к борьбе с “преступными группировками”, организующими доставку мигрантов в Европу, и к более эффективного контроля внешних границ Евросоюза.

В государствах ЕС подчеркивают необходимость усилить деятельность европейской пограничной службы Frontex, отметила Меркель. По ее мнению, следует изучить возможность проведения “мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища” в самой Африке — в частности, в Ливии.

По словам Конте, Рим высоко оценивает действия ФРГ по более справедливого распределения миграционной нагрузки среди членов ЕС. При этом Италия выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища. Ранее это происходило в той стране, где мигрант вуперше подал заявление об убежище или впервые прибыл на территорию Евросоюза.

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Однако в ходе существенно увеличенного в 2015 году потока мигрантов ряд европейских государств, на которые пришелся основной поток беженцев, не смогли с ним справиться. В результате мигранты без соответствующих документов смогли попасть в другие страны ЕС.

Напомним, ранее таблоид Bild со ссылкой на источники в правительствах нескольких европейских государств сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайную встречу с участием ряда стран ЕС, в частности Австрии, Греции и Италии, по проблемам нелегальной миграции.

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