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Німеччина та Італія мають намір спільно працювати над вирішенням міграційного кризи

Німеччина та Італія мають намір спільно працювати над вирішенням міграційного кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Берлін та Рим мають намір тісно співпрацювати у вирішенні міграційного кризи. Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила18 червня в Берліні після зустрічі з італійським прем’єр-міністром Джузеппе Конте, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами канцлера, Німеччина “підтримує бажання солідарності, яке виявила Італія”. Меркель зазначила значну кількість біженців, яких приймає Італія.

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Перед зустріччю з канцлером Конте зажадав від членів Європейського Союзу більшої солідарності при розподілі біженців. Кращим рішенням є можливість розміщувати біженців у їхній рідній країні або державі, через яку пролягає маршрут мігрантів до ЄС, вважає прем’єр-міністр Італії. Він також закликав до боротьби зі “злочинними угрупованнями”, що організовують доставку мігрантів до Європи, і до більш ефективного контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу.

У державах ЄС наголошують на необхідності посилити діяльність європейської прикордонної служби Frontex, зазначила Меркель. На її думку, слід вивчити можливість проведення “заходів, пов’язаних із правовими питаннями надання притулку” в самій Африці — зокрема, в Лівії.

За словами Конте, Рим високо оцінює дії ФРН щодо більш справедливого розподілу міграційної навантаження серед членів ЄС. При цьому Італія виступає за перегляд Дублінського регламенту, який визначає, в якій країні ЄС повинні розглядатися запити про надання притулку. Раніше це відбувалося в тій країні, де мігрант уперше подав заяву про притулок або вперше прибув на територію Євросоюзу.

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Однак у ході істотно збільшеного в 2015 році потоку мігрантів ряд європейських держав, на які припав основний потік біженців, не змогли із ним впоратися. В результаті мігранти без відповідних документів змогли потрапити в інші країни ЄС.

Нагадаємо, раніше таблоїд Bild з посиланням на джерела в урядах декількох європейських держав повідомив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує провести надзвичайну зустріч за участю ряду країн ЄС, зокрема Австрії, Греції та Італії, з проблем нелегальної міграції.

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