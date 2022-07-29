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Германия раскритиковала Турцию за островный спор с Грецией

Германия раскритиковала Турцию за островный спор с Грецией

Киев • УНН

 • 104881 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В пятницу министр иностранных дел Германии раскритиковала Турцию за то, что она отрицает суверенитет греческих островов у ее береговой линии. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

У двух соседей по НАТО в течение десятилетий были разногласия относительно морских границ, связанных с правами на бурение и разделенного войной острова Кипр, споры, которые несколько раз ставили их на грань войны.

Детали

Министр иностранных дел Анналена Бербок встретилась в пятницу с официальными лицами Греции и Турции.

«Да, многие вопросы международного права сложны, но есть и очень простые. Греческие острова — Лесбос, Хиос, Родос и многие другие — являются территорией Греции, и никто не имеет права поднимать по этому поводу вопрос», — заявила Бербок журналистам после переговоров в Афинах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Официальные лица Турции заявляют, что суверенитет восточных греческих островов может быть обжалован, если она сохранит там военное присутствие, нарушая свои договорные обязательства.

Бербок предложила членам НАТО сосредоточить свои усилия на поддержке Украины и обвинила президента россии владимира путина в агрессии.

«Для меня очевидно, что конфликты между партнерами НАТО должны разрешаться в диалоге. Споры в рядах альянса — это именно то, чего хочет российский президент», — сказала она.

Бербок, посетившая лагерь беженцев неподалеку от Афин, сказала, что странам ЕС необходимо сделать больше для обеспечения соблюдения права на подачу заявления о предоставлении убежища на внешних границах блока.

Добавим

Правозащитные организации заявляют, что Греция не прорабатывает должным образом многих мигрантов и просителей убежища, пытающихся попасть в ЕС, в том числе незаконно оттесняет от границы некоторых из тех, кто пытается пересечь границу.

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