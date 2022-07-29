Німеччина розкритикувала Туреччину за острівну суперечку з Грецією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У п'ятницю міністр закордонних справ Німеччини розкритикувала Туреччину за те, що вона заперечує суверенітет грецьких островів біля її берегової лінії. Про це УНН пише з посиланням на АР.
У двох сусідів по НАТО протягом десятиліть були розбіжності щодо морських кордонів, пов'язаних прав на буріння та розділеного війною острова Кіпр, суперечки, які кілька разів ставили їх на межу війни.
Деталі
Міністр закордонних справ Анналена Бербок зустрілася у п'ятницю з офіційними особами Греції та Туреччини.
«Так, багато питань міжнародного права складні, але є й дуже прості. Грецькі острови — Лесбос, Хіос, Родос і багато інших — є територією Греції, і ніхто не має права порушувати з цього приводу питання», — заявила Бербок журналістам після переговорів в Афінах з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом.
Офіційні особи Туреччини заявляють, що суверенітет східних грецьких островів може бути оскаржений, якщо вона збереже там військову присутність, порушуючи свої договірні зобов'язання.
Бербок запропонувала членам НАТО зосередити свої зусилля на підтримці України та звинуватила президента росії володимира путіна в агресії.
«Для мене очевидно, що конфлікти між партнерами НАТО повинні вирішуватися в діалозі. Суперечки в лавах альянсу — це саме те, чого хоче російський президент», — сказала вона.
Бербок, яка відвідала табір біженців неподалік Афін, сказала, що країнам ЄС необхідно зробити більше для забезпечення дотримання права на подання заяви про надання притулку на зовнішніх кордонах блоку.
Додамо
Правозахисні організації заявляють, що Греція не опрацьовує належним чином багатьох мігрантів і прохачів притулку, які намагаються потрапити до ЄС, у тому числі незаконно відтісняє від кордону деяких із тих, хто намагається перетнути кордон.