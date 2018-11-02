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Германия опасается вируса АЧС

Германия опасается вируса АЧС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Представители государственной ветеринарной службы Германии оценили эпизоотическую ситуацию в стране. По их мнению, даже небрежно выброшенные из автомобиля остатки пищи могут спровоцировать эпидемию заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и остановить экспорт свинины из Германии. Об этом сообщает МЭО "Зеленый фронт", передает УНН.

"В настоящее время существует объективная угроза. Городские власти и ветслужбы находятся в готовности", - заявил министр защиты прав потребителей Стефан Людвиг.

В частности, речь идет о готовности властей ФРГ предотвратить АЧС в Бранденбурге.

"Бранденбург, как транзитная зона, особенно подвержен опасности. Зарегистрировано около шести миллионов посещений лесных угодий в год. Необходимо быстро и безопасно удалять пищевые отходы из зон отдыха и со стоянок грузового транспорта", - добавил министр.

Меры предупреждения заболевания включают дальнейшее сокращение поголовья диких кабанов как основного "разносчика" заболевания. Так, в конце охотничьего сезона было убито почти 90 тыс. животных.

В настоящее время в Бранденбурге содержится около 754 домашних свиней, что является рекордно низким показателем.

"Если эпидемия разразится в Германии, немецкая свинина не сможет продаваться за пределами Европейского Союза", - отмечает МЭО "Зеленый фронт" напоминая, что в Германии пока еще не было зафиксировано ни единого случая АЧС.

В Украине тем временем заговорили о возможности внедрения страхования от АЧС. Подобная практика в виде специально созданного резервного Фонда существовала в Украине до 2014 года, однако себя не оправдала.

По словам народного депутат Украины Сергея Тригубенко, к решению этой проблемы нужно привлекать частные страховые компании.

Уточним, что с начала года в Украине уже было зафиксировано более 120 случаев АЧС.

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