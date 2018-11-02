Німеччина побоюється вірусу АЧС

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Представники державної ветеринарної служби Німеччини оцінили епізоотичну ситуацію в країні. На їхню думку, навіть недбало викинуті з автомобіля залишки їжі можуть спровокувати епідемію захворювання африканської чуми свиней (АЧС) і зупинити експорт свинини з Німеччини. Про це повідомляє МЕВ "Зелений фронт", передає УНН.