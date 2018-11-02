Німеччина побоюється вірусу АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Представники державної ветеринарної служби Німеччини оцінили епізоотичну ситуацію в країні. На їхню думку, навіть недбало викинуті з автомобіля залишки їжі можуть спровокувати епідемію захворювання африканської чуми свиней (АЧС) і зупинити експорт свинини з Німеччини. Про це повідомляє МЕВ "Зелений фронт", передає УНН.
"Зараз існує об'єктивна загроза. Міська влада і ветслужби перебувають у готовності", - заявив міністр захисту прав споживачів Стефан Людвіг.
Зокрема, мова йде про готовність влади ФРН запобігти АЧС в Бранденбурзі.
"Бранденбург, як транзитна зона, особливо схильний до небезпеки. Зареєстровано близько шести мільйонів відвідувань лісових угідь в рік. Необхідно швидко і безпечно видаляти харчові відходи з зон відпочинку і зі стоянок вантажного транспорту", - додав міністр.
Заходи із запобігання захворювань включають подальше скорочення поголів'я диких кабанів як основного "рознощика" захворювання. Так, в кінці мисливського сезону було вбито майже 90 тис. тварин.
Наразі в Бранденбурзі міститься близько 754 домашніх свиней, що є рекордно низьким показником.
"Якщо епідемія вибухне в Німеччині, німецька свинина не зможе продаватися за межами Європейського Союзу", - зазначає МЕВ "Зелений фронт" нагадуючи, що в Німеччині поки що не було зафіксовано жодного випадку АЧС.
В Україні тим часом заговорили про можливість впровадження страхування від АЧС. Подібна практика у вигляді спеціально створеного резервного Фонду існувала в Україні до 2014 року, однак себе не виправдала.
За словами народного депутат України Сергія Тригубенка, до вирішення цієї проблеми потрібно залучати приватні страхові компанії.
Уточнимо, що з початку року в Україні вже було зафіксовано понад 120 випадків АЧС.