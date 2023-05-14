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Германия планирует отказаться от ударных вертолетов Tiger

Германия планирует отказаться от ударных вертолетов Tiger

Киев • УНН

 • 1398638 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Германия планирует постепенно отказаться от боевых вертолетов Tiger до 2038 года и впоследствии заменить парк на легкие военные вертолеты H145M, построенные, как и Tiger, компанией Airbus, сообщило министерство обороны, передает dpa, пишет УНН.

Детали

Это решение было ожидаемым, поскольку несколько лет назад Германия фактически вышла из многонациональной программы модернизации вертолётов MkIII. Берлин неоднократно жаловался на низкую боеспособность Tiger из-за технических проблем.

Представитель министерства обороны Германии заявила, что парк Tiger будет выведен из эксплуатации до 2038 года, если не будут приняты дополнительные меры.

Она добавила, что министерство рассмотрело различные сценарии и решило, что программа MkIII по модернизации вертолетов связана со слишком большими рисками по стоимости и своевременности выполнения, чтобы в ней участвовать.

По ее словам, вместо того, чтобы поддерживать Tiger, министерство планирует купить легкие военные вертолеты H145M у Airbus, чтобы иметь возможность выполнять свои обязательства перед НАТО в будущем, не уточнив количество и стоимость.

По словам пресс-секретаря, министерство планирует представить сделку на утверждение бюджетному комитету парламента до конца года.

Добавим

В апреле 2022 года тогдашний министр обороны Кристин Ламбрехт сообщила парламенту, что только девять из 51 вертолета Tiger в стране находятся в рабочем состоянии.

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