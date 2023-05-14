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Німеччина планує відмовитися від ударних вертольотів Tiger

Німеччина планує відмовитися від ударних вертольотів Tiger

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Німеччина планує поступово відмовитися від бойових вертольотів Tiger до 2038 року і згодом замінити парк на легкі військові гелікоптери H145M, побудовані, як і Tiger, компанією Airbus, повідомило міністерство оборони, передає dpa, пише УНН.

Деталі

Це рішення було очікуваним, оскільки кілька років тому Німеччина фактично вийшла з багатонаціональної програми модернізації гелікоптерів MkIII. Берлін неодноразово скаржився на низьку боєздатність Tiger через технічні проблеми.

Представник міністерства оборони Німеччини заявила, що парк Tiger буде виведений з експлуатації до 2038 року, якщо не буде вжито додаткових заходів.

Вона додала, що міністерство розглянуло різні сценарії й вирішило, що програма MkIII з модернізації гелікоптерів пов'язана з занадто великими ризиками щодо вартості та своєчасності виконання, щоб у ній брати участь.

За її словами, замість того, щоб підтримувати Tiger, міністерство планує купити легкі військові вертольоти H145M в Airbus, щоб мати можливість виконувати свої зобов'язання перед НАТО в майбутньому, не уточнивши кількість і вартість.

За словами прессекретаря, міністерство планує подати угоду на затвердження бюджетному комітету парламенту до кінця року.

Додамо

У квітні 2022 року тодішній міністр оборони Крістін Ламбрехт повідомила парламенту, що лише дев'ять із 51 вертольота Tiger у країні перебувають у робочому стані.

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