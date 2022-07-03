Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Германия обсуждает со своими союзниками гарантии безопасности для Украины в рамках подготовки к периоду после войны в Украине, заявил в воскресенье телеканалу ARD канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.
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«Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы гарантий безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, если бы кто-нибудь был членом НАТО», — сказал Шольц.
«Совершенно ясно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который, как мы надеемся, скоро наступит, когда война закончится», — добавил он.
Контекст
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта передала русской стороне свое видение международного документа, который зафиксирует гарантии безопасности для Украины.
Ключевое требование — гарантии безопасности Украины должно быть аналогичным статье 5 НАТО. То есть, если кто-то нападет на Украину, гаранты должны в течение 3 дней провести консультации и обеспечить необходимую помощь: предоставить вооружение, ввести свои войска и закрыть небо. Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Польшу, Италию и Израиль.