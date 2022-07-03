Німеччина обговорює із союзниками гарантії безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Німеччина обговорює зі своїми союзниками гарантії безпеки для України у рамках підготовки до періоду після війни в Україні, заявив у неділю телеканалу ARD канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
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«Ми обговорюємо з близькими друзями питання щодо гарантій безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, якби хтось був членом НАТО», — сказав Шольц.
«Цілком ясно, що це питання, яке ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, який, як ми сподіваємося, скоро настане, коли війна закінчиться», — додав він.
Контекст
Українська делегація на переговорах у Стамбулі 29 березня передала російській стороні своє бачення міжнародного документа, який зафіксує гарантії безпеки для України.
Ключова вимога — гарантії безпеки України мають бути аналогічними до 5 статті НАТО. Тобто якщо хтось нападе на Україну, гаранти мають протягом 3 днів провести консультації та забезпечити необхідну допомогу: надати озброєння, ввести свої війська та закрити небо. Серед гарантів Україна бачить країни Ради безпеки ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Польщу, Італію та Ізраїль.